1.286 milliards de recettes en 2025 : les Douanes mobilisent 39,9 milliards de FCFA au-delà de l’objectif

La Direction générale des Douanes a dépassé ses objectifs de recouvrement budgétaire pour l’exercice 2025. Dans un communiqué transmis à la rédaction, il est mentionné qu’avec des recouvrements effectifs de 1.286,1 milliards de francs CFA, les Douanes ont non seulement franchi l’objectif annuel fixé par la loi de finances à 1.246,2 milliards, mais enregistré une plus-value de 39,9 milliards de francs CFA. Ces chiffres, arrêtés au 31 décembre 2025, représentent également une progression de 103,6 milliards par rapport aux réalisations de 2024.







Du côté des liquidations douanières, qui incluent les recettes collectées pour le compte d’autres administrations comme les Impôts et Domaines ou encore l’UEMOA et la CEDEAO, le montant atteint 1.618,4 milliards de francs CFA, un record absolu.







Cette performance traduit l’engagement résolu de la Direction générale des Douanes à contribuer à la souveraineté budgétaire, option politique affichée par les Hautes Autorités du pays. En effet, apprend-on, les 1.286,1 milliards recouvrés « constituent la contribution directe des Douanes au Budget national au titre de la fiscalité douanière. » Plusieurs facteurs expliquent cette prouesse : le renforcement de la régularisation des recettes issues des importations de produits pétroliers, une meilleure maîtrise de l’assiette des produits générateurs de recettes et l’amélioration de la lutte contre la fraude commerciale. L’utilisation du renseignement commercial et l’analyse de données ont également permis de renforcer les contrôles douaniers. La poursuite de la dématérialisation et de la digitalisation des services, même au niveau des unités intérieures, ainsi que l’instauration d’un climat de confiance avec les acteurs du dédouanement ont aussi joué un rôle déterminant.







Au-delà des recettes, les Douanes ont maintenu leur détermination dans la lutte contre le trafic illicite et la criminalité transnationale organisée. En 2025, elles ont saisi 1.374 kg de produits illicites, pour une contre valeur estimée à plus de 82,4 milliards de francs CFA, ainsi que des faux médicaments d’une valeur marchande avoisinant les 2 milliards de francs CFA.

