Brioche dorée de Zac Mbao: trois employés se livrent à une « guerre des pétards » et atterrissent au commissariat

Trois employés de la Brioche Dorée située à Zac Mbao ont été arrêtés par le commissariat local pour mise en danger de la vie d’autrui. Moustapha Aidara, Moussa Moïse Sow et Abdou Khadre Sène sont poursuivis suite à la diffusion d’une vidéo virale montrant des individus se livrant à une « guerre des pétards » dans l’établissement.







Selon le quotidien Libération, les incidents se sont déroulés à la Brioche Dorée de Zac Mbao le mercredi 31 décembre 2025 aux alentours de minuit. Une mission d’enquête a été diligentée et le gérant de l’établissement, Mouhamed Ndao, a été interrogé sur les faits. Ce dernier, rapporte nos confrères, a déclaré vendredi avoir été informé de l’incident par sa hiérarchie qui lui a transmis la vidéo. Après l’avoir visionnée et rédigé un rapport, il a confirmé qu’il s’agissait bien d’employés de la Brioche Dorée participant à cette « guerre des pétards ». Il a identifié les trois suspects comme étant des personnes apparaissant sur les images.







Selon les éléments de l’enquête, l’incident aurait eu lieu vers minuit, moment où plusieurs personnes tiraient des pétards en l’air au niveau du rond-point de Zac Mbao, dans un secteur bénéficiant d’un important dispositif policier.







Interpellés et conduits au commissariat, les trois employés ont tous reconnu les faits qui leur sont reprochés. Ils ont toutefois déclaré que contrairement à ce que suggère la vidéo évoquant une « guerre des pétards » entre employés de Brioche Dorée et d’Al Mahdi, ce sont eux trois qui se lançaient mutuellement des pétards à minuit.

