Brioche dorée de Zac Mbao: trois employés se livrent à une « guerre des pétards » et atterrissent au commissariat


Brioche dorée de Zac Mbao: trois employés se livrent à une « guerre des pétards » et atterrissent au commissariat

Trois employés de la Brioche Dorée située à Zac Mbao ont été arrêtés par le commissariat local pour mise en danger de la vie d’autrui. Moustapha Aidara, Moussa Moïse Sow et Abdou Khadre Sène sont poursuivis suite à la diffusion d’une vidéo virale montrant des individus se livrant à une « guerre des pétards » dans l’établissement.

 

Selon le quotidien Libération, les incidents se sont déroulés à la Brioche Dorée de Zac Mbao le mercredi 31 décembre 2025 aux alentours de minuit. Une mission d’enquête a été diligentée et le gérant de l’établissement, Mouhamed Ndao, a été interrogé sur les faits. Ce dernier, rapporte nos confrères, a déclaré vendredi avoir été informé de l’incident par sa hiérarchie qui lui a transmis la vidéo. Après l’avoir visionnée et rédigé un rapport, il a confirmé qu’il s’agissait bien d’employés de la Brioche Dorée participant à cette « guerre des pétards ». Il a identifié les trois suspects comme étant des personnes apparaissant sur les images.

 

Selon les éléments de l’enquête, l’incident aurait eu lieu vers minuit, moment où plusieurs personnes tiraient des pétards en l’air au niveau du rond-point de Zac Mbao, dans un secteur bénéficiant d’un important dispositif policier.

 

Interpellés et conduits au commissariat, les trois employés ont tous reconnu les faits qui leur sont reprochés. Ils ont toutefois déclaré que contrairement à ce que suggère la vidéo évoquant une « guerre des pétards » entre employés de Brioche Dorée et d’Al Mahdi, ce sont eux trois qui se lançaient mutuellement des pétards à minuit.

Autres articles
Samedi 3 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Le Venezuela accuse les Etats-Unis d'avoir

Le Venezuela accuse les Etats-Unis d'avoir "frappé (...) des zones résidentielles" (ministre Défense) - 03/01/2026

Frappes sur le Venezuela, qui accuse les Etats-Unis d'

Frappes sur le Venezuela, qui accuse les Etats-Unis d'"agression militaire" - 03/01/2026

Les Etats-Unis mènent des frappes militaires contre le Venezuela (médias américains)

Les Etats-Unis mènent des frappes militaires contre le Venezuela (médias américains) - 03/01/2026

Liberté provisoire en suspens : Mabintou et Mohamed Diagne fixés ce lundi

Liberté provisoire en suspens : Mabintou et Mohamed Diagne fixés ce lundi - 03/01/2026

Drame à la cité Lobatt-Fall : une chute, des blessures et trop de zones d’ombre autour de la mort de Mame Youma Fall au pied de l’immeuble de son copain

Drame à la cité Lobatt-Fall : une chute, des blessures et trop de zones d’ombre autour de la mort de Mame Youma Fall au pied de l’immeuble de son copain - 03/01/2026

Malicounda, la route de l’exil brisée : quand le rêve espagnol vire au piège judiciaire

Malicounda, la route de l’exil brisée : quand le rêve espagnol vire au piège judiciaire - 03/01/2026

Tribunal des flagrants délits : Cheikh Ndiaye risque un an de prison ferme après ses propos menaçants en ligne

Tribunal des flagrants délits : Cheikh Ndiaye risque un an de prison ferme après ses propos menaçants en ligne - 03/01/2026

[ Images] Palais de la République : le Président Diomaye reçoit les vœux de Nouvel An des corps constitués

[ Images] Palais de la République : le Président Diomaye reçoit les vœux de Nouvel An des corps constitués - 02/01/2026

Affaire SOFTCARE - Dr Diallo sommé de s’expliquer : « C’est le monde à l’envers », fulmine Guy Marius Sagna

Affaire SOFTCARE - Dr Diallo sommé de s’expliquer : « C’est le monde à l’envers », fulmine Guy Marius Sagna - 02/01/2026

Linguère : l’inspecteur Tanor Cissé lance le M2C et ambitionne un développement durable à Thiamène Pass

Linguère : l’inspecteur Tanor Cissé lance le M2C et ambitionne un développement durable à Thiamène Pass - 02/01/2026

Linguère : en tournée de proximité à Kamb, l’inspecteur de la jeunesse et des sports, Guéladjo Ba, œuvre pour la massification de Pastef

Linguère : en tournée de proximité à Kamb, l’inspecteur de la jeunesse et des sports, Guéladjo Ba, œuvre pour la massification de Pastef - 02/01/2026

Dya - Finale du tournoi de l'émergence : Tamsir Guèye gâte la jeunesse et sensibilise sur les risques de l'immigration irrégulière

Dya - Finale du tournoi de l'émergence : Tamsir Guèye gâte la jeunesse et sensibilise sur les risques de l'immigration irrégulière - 02/01/2026

1.286 milliards de recettes en 2025 : les Douanes mobilisent 39,9 milliards de FCFA au-delà de l’objectif

1.286 milliards de recettes en 2025 : les Douanes mobilisent 39,9 milliards de FCFA au-delà de l’objectif - 02/01/2026

Faux policier, vraie descente aux enfers : une prostituée battue et dépouillée en pleine nuit par un vigile

Faux policier, vraie descente aux enfers : une prostituée battue et dépouillée en pleine nuit par un vigile - 02/01/2026

Ecstasy,Tramadol ,Pilules, motos Jakarta et mineurs impliqués : la police frappe fort et démantèle plusieurs filières en quelques jours

Ecstasy,Tramadol ,Pilules, motos Jakarta et mineurs impliqués : la police frappe fort et démantèle plusieurs filières en quelques jours - 02/01/2026

De la cellule à la garde à vue : « Boughazéli » rattrapé par une nouvelle plainte pour abus de confiance

De la cellule à la garde à vue : « Boughazéli » rattrapé par une nouvelle plainte pour abus de confiance - 02/01/2026

Cagoules, armes et fuite précipitée : récit d’une tentative de braquage armée avortée de Wafacash sème la peur à la veille du Nouvel An

Cagoules, armes et fuite précipitée : récit d’une tentative de braquage armée avortée de Wafacash sème la peur à la veille du Nouvel An - 02/01/2026

TOUBA - Serigne Mountakha a reçu Ousmane Sonko

TOUBA - Serigne Mountakha a reçu Ousmane Sonko - 01/01/2026

Bébé de l’année à Harlem : Le couple Oumy et Amadou Niang donnent naissance à la première petite fille new-yorkaise de 2026

Bébé de l’année à Harlem : Le couple Oumy et Amadou Niang donnent naissance à la première petite fille new-yorkaise de 2026 - 01/01/2026

CAN 2025 : le Gabon suspend son équipe nationale et dissout le staff technique après une prestation jugée « déshonorante »

CAN 2025 : le Gabon suspend son équipe nationale et dissout le staff technique après une prestation jugée « déshonorante » - 01/01/2026

KOLDA : Le Pr Moussa Baldé (PCD) présente ses meilleurs vœux du nouvel an

KOLDA : Le Pr Moussa Baldé (PCD) présente ses meilleurs vœux du nouvel an - 01/01/2026

Doudou Wade après le discours du Président de la République : « Rien n’a bougé en 22 mois »

Doudou Wade après le discours du Président de la République : « Rien n’a bougé en 22 mois » - 31/12/2025

Contentieux audiovisuel avec EXCAF Telecom : La TDS SA déboutée et condamnée aux entiers dépens

Contentieux audiovisuel avec EXCAF Telecom : La TDS SA déboutée et condamnée aux entiers dépens - 31/12/2025

CAN-2025: plus de 110 interpellations pour revente illégale de billets (médias marocains)

CAN-2025: plus de 110 interpellations pour revente illégale de billets (médias marocains) - 31/12/2025

Réforme du RBE au Sénégal : 628 entreprises déjà dans le registre depuis 2021

Réforme du RBE au Sénégal : 628 entreprises déjà dans le registre depuis 2021 - 31/12/2025

CRD À DIOURBEL- Vers l’UNESCO / Le Grand Magal de Touba en quête de reconnaissance mondiale

CRD À DIOURBEL- Vers l’UNESCO / Le Grand Magal de Touba en quête de reconnaissance mondiale - 31/12/2025

Nécrologie : Décès du maire de Djirédji, Mamadou Lamine Diawara

Nécrologie : Décès du maire de Djirédji, Mamadou Lamine Diawara - 31/12/2025

Santé : l’Hôpital militaire de Ouakam réussit trois transplantations rénales

Santé : l’Hôpital militaire de Ouakam réussit trois transplantations rénales - 31/12/2025

Affaire des élus de Saly : quand le report du procès embrase les émotions

Affaire des élus de Saly : quand le report du procès embrase les émotions - 31/12/2025

Avortements clandestins entre Dakar et Saly : l’engrenage secret d’un trio désormais face à la justice

Avortements clandestins entre Dakar et Saly : l’engrenage secret d’un trio désormais face à la justice - 31/12/2025

RSS Syndication