[ Images] Palais de la République : le Président Diomaye reçoit les vœux de Nouvel An des corps constitués

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé, ce vendredi 2 janvier, la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An des corps constitués, au Palais de la République.
Selon un communiqué de la Présidence de la République, cette rencontre républicaine, empreinte de solennité et de respect des institutions, a permis de réaffirmer l’attachement constant de l’État aux principes de continuité républicaine et de responsabilité institutionnelle.
Dans un esprit d’unité et de confiance, le Chef de l’État a salué l’engagement des corps constitués ainsi que leur rôle essentiel dans la préservation de la stabilité, de la cohésion nationale et du vivre-ensemble, considérés comme le socle fondamental de la République, renseigne le message partagé sur la page Facebook de la Présidence de la République.
-
Affaire SOFTCARE - Dr Diallo sommé de s’expliquer : « C’est le monde à l’envers », fulmine Guy Marius Sagna
-
Linguère : l’inspecteur Tanor Cissé lance le M2C et ambitionne un développement durable à Thiamène Pass
-
Linguère : en tournée de proximité à Kamb, l’inspecteur de la jeunesse et des sports, Guéladjo Ba, œuvre pour la massification de Pastef
-
Dya - Finale du tournoi de l'émergence : Tamsir Guèye gâte la jeunesse et sensibilise sur les risques de l'immigration irrégulière
-
1.286 milliards de recettes en 2025 : les Douanes mobilisent 39,9 milliards de FCFA au-delà de l’objectif