[ Images] Palais de la République : le Président Diomaye reçoit les vœux de Nouvel An des corps constitués

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé, ce vendredi 2 janvier, la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An des corps constitués, au Palais de la République.



Selon un communiqué de la Présidence de la République, cette rencontre républicaine, empreinte de solennité et de respect des institutions, a permis de réaffirmer l’attachement constant de l’État aux principes de continuité républicaine et de responsabilité institutionnelle.



Dans un esprit d’unité et de confiance, le Chef de l’État a salué l’engagement des corps constitués ainsi que leur rôle essentiel dans la préservation de la stabilité, de la cohésion nationale et du vivre-ensemble, considérés comme le socle fondamental de la République, renseigne le message partagé sur la page Facebook de la Présidence de la République.

