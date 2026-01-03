La Russie demande des éclaircissements "immédiats" sur la situation de Maduro après l'annonce de sa capture

La Russie a demandé samedi des éclaircissements "immédiats" sur la situation du président vénézuélien, Nicolas Maduro, se disant "extrêmement alarmée" par les informations indiquant qu'il a été "emmené de force" hors du pays.



"Nous sommes extrêmement alarmés par les informations selon lesquelles le président vénézuélien, Nicolas Maduro, et son épouse auraient été emmenés de force hors du pays à la suite de l'agression aujourd'hui par les Etats-Unis", a déclaré le ministère des Affaires étrangères russe dans un communiqué, demandant "des éclaircissements immédiats sur cette situation".