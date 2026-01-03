Frappes sur le Venezuela, qui accuse les Etats-Unis d'"agression militaire"


Frappes sur le Venezuela, qui accuse les Etats-Unis d'"agression militaire"

De fortes explosions ont secoué en pleine nuit Caracas et sa région, poussant le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a décréter samedi l'état d'exception et à appeler à la "mobilisation" après "l'agression militaire des Etats-Unis".

Caracas a dénoncé une "très grave agression militaire" des Etats-Unis après ces explosions qui ont duré plus d'une heure et que le président colombien, Gustavo Petro, a attribuées, en les condamnant, à une attaque "aux missiles".

CBS News et Fox News ont cité des responsables anonymes de l'administration du président américain, Donald Trump, évoquant l'implication de forces américaines, une information non confirmée dans l'immédiat par l'administration américaine.

Donald Trump accuse le président Maduro d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic que l'intéressé dément, reprochant aux Etats-Unis de vouloir le renverser pour s'emparer des réserves de pétrole du pays, les plus grandes de la planète.

De premières puissantes explosions ont été entendues peu avant 02H00 du matin (06H00 GMT) à Caracas et dans les environs de la capitale et se sont poursuivies jusqu'à 03H15 (07H15 GMT), a constaté un journaliste de l'AFP.

"Le Venezuela rejette et dénonce (...) la très grave agression militaire perpétrée par (...) les Etats-Unis contre le territoire et la population vénézuéliens, dans les localités civiles et militaires de Caracas et les Etats de Miranda, Aragua et La Guaira autour de Caracas", a indiqué un communiqué du gouvernement.

"Une telle agression menace la paix et la stabilité internationales (...) et met gravement en péril la vie de millions de personnes", assure Caracas.

"L'objectif de cette attaque n'est autre que de s’emparer des ressources stratégiques du Venezuela, en particulier de son pétrole et de ses minerais, en tentant de briser par la force l'indépendance politique de la Nation", poursuit le communiqué.

Le gouvernement "appelle toutes les forces sociales et politiques du pays à activer les plans de mobilisation et à rejeter cette attaque impérialiste", selon le texte qui annonce que Nicolas Maduro "a signé et ordonné la mise en œuvre du Décret déclarant l'état d'exception".

Ces déflagrations surviennent alors que Donald Trump a évoqué la possibilité de frappes terrestres contre le Venezuela et affirmé que les jours du président Maduro étaient "comptés", après avoir fait déployer une flottille de guerre dans les Caraïbes contre le narcotrafic.

- "Beaucoup de détonations" -

Des explosions ont été entendues à l'aéroport et au port de Caracas, a affirmé une habitante de la Guaira à l'AFP, sous couvert d'anonymat.

D'autres habitants ont dit à l'AFP avoir entendu des explosions à Higuerote, à une centaine de km à l'est de Caracas.

Dans beaucoup de quartiers, les habitants se sont rués à leur fenêtres et terrasses pour tenter de comprendre ce qui se passait.

Le courant a été coupé dans certains secteurs de la ville, selon des habitants.

"Depuis ici, on entend des explosions près de Fuerte Tiuna, je vis (dans le quartier voisin) à Valle. En ce moment, on entend quelque chose qui ressemble à une mitrailleuse, comme une défense contre les bombardiers", a affirmé à l'AFP Emmanuel Parabavis, 29 ans, employé dans les relations publiques, sans être sûr qu'il s'agissait de bombardiers. "On entend beaucoup de détonations et de coups de feu", a-t-il ajouté.

"J’étais en train de dormir quand ma copine m'a réveillé et dit qu'ils étaient en train de bombarder. Je ne vois pas les explosions, mais j'entends les avions", a affirmé  Francis Peña, 29 ans.

"On commence à préparer ici, à la maison, un sac avec les affaires les plus importantes: passeport, cartes, liquide, bougie, une tenue de rechange, des conserves. On commence à charger tout ce qu’on peut charger et on est déjà habillées, au cas où", a-t-il ajouté.

Le président Trump a déclaré lundi que les Etats-Unis avaient détruit une zone de mise à quai utilisée par des bateaux accusés de participer au narcotrafic au Venezuela, ce qui serait la première attaque terrestre américaine sur le sol vénézuélien.

Le président Maduro s'était lui montré confiant lors d'une interview diffusée jeudi affirmant: "le système de défense nationale a garanti et garantit l'intégrité territoriale, la paix du pays et l'usage et la jouissance de tous nos territoires".
Samedi 3 Janvier 2026
