Liberté provisoire en suspens : Mabintou et Mohamed Diagne fixés ce lundi

Le feuilleton judiciaire se poursuit dans le dossier aux multiples ramifications impliquant la famille Diagne. Selon Libération, Mabintou Diagne et Mohamed Diagne seront édifiés sur leur sort ce lundi 5 janvier, date à laquelle la Chambre d’accusation financière examinera leurs demandes de mise en liberté provisoire. Une échéance très attendue, alors qu’un premier tournant a déjà été enregistré dans cette affaire.







En effet, toujours d’après Libération, Serigne Saliou Diagne a récemment bénéficié d’une liberté provisoire, une décision qui a ravivé les espoirs de ses proches. Son frère Mohamed Diagne et leur tante Mabintou Diagne, en revanche, demeurent sous le coup d’un mandat de dépôt et devront encore patienter avant de connaître l’issue de leurs requêtes.







La situation de Mabintou Diagne retient particulièrement l’attention. Celle-ci est actuellement internée au Pavillon spécial, une donnée qui pourrait peser dans l’appréciation des magistrats de la Chambre d’accusation financière. Quant à Mohamed Diagne, son sort reste étroitement lié à la gravité des charges retenues contre lui et aux éléments du dossier transmis à la juridiction.







Pour rappel, Serigne Saliou Diagne, Mabintou Diagne et Mohamed Diagne avaient été inculpés et placés sous mandat de dépôt pour des faits lourds : association de malfaiteurs, escroquerie portant sur les deniers publics, blanchiment de capitaux commis par un groupe criminel organisé, avec l’utilisation des facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle, ainsi que complicité de ces infractions. Des accusations graves qui traduisent, selon Libération, l’ampleur et la complexité du dossier.







Cette procédure s’inscrit dans le cadre de l’information judiciaire ouverte contre Madiambal Diagne, une affaire très suivie par l’opinion publique en raison des enjeux financiers et des personnalités citées. La décision attendue lundi pourrait ainsi marquer une nouvelle étape décisive, soit en confirmant la ligne de fermeté de la justice, soit en ouvrant la voie à un réaménagement des mesures de détention.

