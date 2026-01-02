Faux policier, vraie descente aux enfers : une prostituée battue et dépouillée en pleine nuit par un vigile

À Mbour, un fait divers aussi choquant qu’édifiant vient rappeler les dérives auxquelles peut conduire l’usurpation de fonction. Selon les révélations de L’Observateur, un vigile, identifié comme M. Diallo Diop, est actuellement en détention à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour pour vol avec violence et usurpation de fonction, après s’être fait passer pour un policier afin de violenter et dépouiller une prostituée.







Marié et père de famille, M. Diallo Diop séjourne en prison depuis lundi dernier. Les faits remontent à la nuit du samedi 27 décembre, aux environs de minuit, devant un célèbre bar situé à Saly Carrefour. Ce soir-là, le vigile croise le chemin de M. Ogoro, une prostituée nigériane qui attendait tranquillement un client dans cette zone très fréquentée.







Vêtu d’une tenue de fonction, M. Diallo Diop adopte aussitôt une attitude autoritaire. Il interpelle la jeune femme et exige qu’elle lui remette la recette de la nuit, se présentant comme un élément des forces de défense et de sécurité du commissariat urbain de Saly Portudal, en patrouille dans le secteur. Une mise en scène soigneusement orchestrée, mais qui ne convainc pas totalement la victime, rapporte L’Observateur. Soupçonneuse face à son comportement, la prostituée refuse d’obtempérer.







Ce refus va déclencher une violence brutale. Hors de lui, le faux policier assène une gifle à la jeune femme avant de se déchaîner sur elle. Selon le témoignage de la victime, elle a été rouée de coups de poing, sans qu’aucun passant n’intervienne malgré ses cris de détresse. Profitant de la situation, M. Diallo Diop lui arrache son téléphone portable ainsi qu’une somme de 20 000 FCfa, avant de tenter de prendre la fuite avec le butin.







Mais sa cavale sera de courte durée. Par un concours de circonstances, des éléments de la Brigade de recherches du commissariat urbain de Saly Portudal, en patrouille dans la même zone, arrivent sur les lieux. Ils se lancent aussitôt à la poursuite du suspect. Après une longue course-poursuite, le vigile est finalement interpellé, puis confronté sommairement à la victime avant d’être conduit, en sa compagnie, dans les locaux de la police.







Face aux enquêteurs, M. Diallo Diop change de version. Il soutient qu’il ne s’agissait nullement d’une interpellation policière, mais d’un simple marchandage qui aurait mal tourné. Selon lui, il aurait rencontré M. Ogoro après une dispute avec son épouse et négocié une passe à 3 500 FCfa. Les deux auraient ensuite envisagé de se rendre dans un bâtiment en construction faute de moyens pour payer une chambre d’hôtel. Il affirme également que son arrestation serait intervenue alors qu’il rentrait chez lui, expliquant que la tenue de policier retrouvée sur lui serait un cadeau offert par un cousin adjudant de police, dans le cadre de son travail de gardiennage.







Des explications qui n’ont pas convaincu les enquêteurs ni le parquet. En dépit de ses dénégations, M. Diallo Diop a été déféré au parquet de Mbour à l’issue de sa garde à vue, avant qu’un mandat de dépôt ne soit décerné contre lui, souligne L’Observateur.

