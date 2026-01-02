Faux policier, vraie descente aux enfers : une prostituée battue et dépouillée en pleine nuit par un vigile


Faux policier, vraie descente aux enfers : une prostituée battue et dépouillée en pleine nuit par un vigile

À Mbour, un fait divers aussi choquant qu’édifiant vient rappeler les dérives auxquelles peut conduire l’usurpation de fonction. Selon les révélations de L’Observateur, un vigile, identifié comme M. Diallo Diop, est actuellement en détention à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour pour vol avec violence et usurpation de fonction, après s’être fait passer pour un policier afin de violenter et dépouiller une prostituée.

 

Marié et père de famille, M. Diallo Diop séjourne en prison depuis lundi dernier. Les faits remontent à la nuit du samedi 27 décembre, aux environs de minuit, devant un célèbre bar situé à Saly Carrefour. Ce soir-là, le vigile croise le chemin de M. Ogoro, une prostituée nigériane qui attendait tranquillement un client dans cette zone très fréquentée.

 

Vêtu d’une tenue de fonction, M. Diallo Diop adopte aussitôt une attitude autoritaire. Il interpelle la jeune femme et exige qu’elle lui remette la recette de la nuit, se présentant comme un élément des forces de défense et de sécurité du commissariat urbain de Saly Portudal, en patrouille dans le secteur. Une mise en scène soigneusement orchestrée, mais qui ne convainc pas totalement la victime, rapporte L’Observateur. Soupçonneuse face à son comportement, la prostituée refuse d’obtempérer.

 

Ce refus va déclencher une violence brutale. Hors de lui, le faux policier assène une gifle à la jeune femme avant de se déchaîner sur elle. Selon le témoignage de la victime, elle a été rouée de coups de poing, sans qu’aucun passant n’intervienne malgré ses cris de détresse. Profitant de la situation, M. Diallo Diop lui arrache son téléphone portable ainsi qu’une somme de 20 000 FCfa, avant de tenter de prendre la fuite avec le butin.

 

Mais sa cavale sera de courte durée. Par un concours de circonstances, des éléments de la Brigade de recherches du commissariat urbain de Saly Portudal, en patrouille dans la même zone, arrivent sur les lieux. Ils se lancent aussitôt à la poursuite du suspect. Après une longue course-poursuite, le vigile est finalement interpellé, puis confronté sommairement à la victime avant d’être conduit, en sa compagnie, dans les locaux de la police.

 

Face aux enquêteurs, M. Diallo Diop change de version. Il soutient qu’il ne s’agissait nullement d’une interpellation policière, mais d’un simple marchandage qui aurait mal tourné. Selon lui, il aurait rencontré M. Ogoro après une dispute avec son épouse et négocié une passe à 3 500 FCfa. Les deux auraient ensuite envisagé de se rendre dans un bâtiment en construction faute de moyens pour payer une chambre d’hôtel. Il affirme également que son arrestation serait intervenue alors qu’il rentrait chez lui, expliquant que la tenue de policier retrouvée sur lui serait un cadeau offert par un cousin adjudant de police, dans le cadre de son travail de gardiennage.

 

Des explications qui n’ont pas convaincu les enquêteurs ni le parquet. En dépit de ses dénégations, M. Diallo Diop a été déféré au parquet de Mbour à l’issue de sa garde à vue, avant qu’un mandat de dépôt ne soit décerné contre lui, souligne L’Observateur.

Autres articles
Vendredi 2 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Ecstasy,Tramadol ,Pilules, motos Jakarta et mineurs impliqués : la police frappe fort et démantèle plusieurs filières en quelques jours

Ecstasy,Tramadol ,Pilules, motos Jakarta et mineurs impliqués : la police frappe fort et démantèle plusieurs filières en quelques jours - 02/01/2026

De la cellule à la garde à vue : « Boughazéli » rattrapé par une nouvelle plainte pour abus de confiance

De la cellule à la garde à vue : « Boughazéli » rattrapé par une nouvelle plainte pour abus de confiance - 02/01/2026

Cagoules, armes et fuite précipitée : récit d’une tentative de braquage armée avortée de Wafacash sème la peur à la veille du Nouvel An

Cagoules, armes et fuite précipitée : récit d’une tentative de braquage armée avortée de Wafacash sème la peur à la veille du Nouvel An - 02/01/2026

TOUBA - Serigne Mountakha a reçu Ousmane Sonko

TOUBA - Serigne Mountakha a reçu Ousmane Sonko - 01/01/2026

New York : Au rythme de Times Square, le premier bébé naît pile au compte à rebours

New York : Au rythme de Times Square, le premier bébé naît pile au compte à rebours - 01/01/2026

CAN 2025 : le Gabon suspend son équipe nationale et dissout le staff technique après une prestation jugée « déshonorante »

CAN 2025 : le Gabon suspend son équipe nationale et dissout le staff technique après une prestation jugée « déshonorante » - 01/01/2026

KOLDA : Le Pr Moussa Baldé (PCD) présente ses meilleurs vœux du nouvel an

KOLDA : Le Pr Moussa Baldé (PCD) présente ses meilleurs vœux du nouvel an - 01/01/2026

Doudou Wade après le discours du Président de la République : « Rien n’a bougé en 22 mois »

Doudou Wade après le discours du Président de la République : « Rien n’a bougé en 22 mois » - 31/12/2025

Contentieux audiovisuel avec EXCAF Telecom : La TDS SA déboutée et condamnée aux entiers dépens

Contentieux audiovisuel avec EXCAF Telecom : La TDS SA déboutée et condamnée aux entiers dépens - 31/12/2025

CAN-2025: plus de 110 interpellations pour revente illégale de billets (médias marocains)

CAN-2025: plus de 110 interpellations pour revente illégale de billets (médias marocains) - 31/12/2025

Réforme du RBE au Sénégal : 628 entreprises déjà dans le registre depuis 2021

Réforme du RBE au Sénégal : 628 entreprises déjà dans le registre depuis 2021 - 31/12/2025

CRD À DIOURBEL- Vers l’UNESCO / Le Grand Magal de Touba en quête de reconnaissance mondiale

CRD À DIOURBEL- Vers l’UNESCO / Le Grand Magal de Touba en quête de reconnaissance mondiale - 31/12/2025

Nécrologie : Décès du maire de Djirédji, Mamadou Lamine Diawara

Nécrologie : Décès du maire de Djirédji, Mamadou Lamine Diawara - 31/12/2025

Santé : l’Hôpital militaire de Ouakam réussit trois transplantations rénales

Santé : l’Hôpital militaire de Ouakam réussit trois transplantations rénales - 31/12/2025

Affaire des élus de Saly : quand le report du procès embrase les émotions

Affaire des élus de Saly : quand le report du procès embrase les émotions - 31/12/2025

Avortements clandestins entre Dakar et Saly : l’engrenage secret d’un trio désormais face à la justice

Avortements clandestins entre Dakar et Saly : l’engrenage secret d’un trio désormais face à la justice - 31/12/2025

Guinée: le chef de la junte Mamadi Doumbouya élu président avec 86,72% des voix

Guinée: le chef de la junte Mamadi Doumbouya élu président avec 86,72% des voix - 31/12/2025

Yémen: Ryad dénonce des actes

Yémen: Ryad dénonce des actes "dangereux" des Emirats arabes unis, qui démentent - 31/12/2025

Le Mali et le Burkina Faso interdisent l'entrée aux Américains par réciprocité

Le Mali et le Burkina Faso interdisent l'entrée aux Américains par réciprocité - 31/12/2025

Menaces filmées, couteau en main : Cheikh Ndiaye implore la clémence après son face-à-face avec la DSC

Menaces filmées, couteau en main : Cheikh Ndiaye implore la clémence après son face-à-face avec la DSC - 31/12/2025

Piège intime à Mbacké : un commerçant filmé nu, séquestré et délesté de deux millions

Piège intime à Mbacké : un commerçant filmé nu, séquestré et délesté de deux millions - 31/12/2025

Créances contestées, milliards saisis : la justice tranche encore en faveur de Bocar Samba Dièye

Créances contestées, milliards saisis : la justice tranche encore en faveur de Bocar Samba Dièye - 31/12/2025

Affaire Prodac : Pape Malick Ndour sort ses preuves et défie l’accusation

Affaire Prodac : Pape Malick Ndour sort ses preuves et défie l’accusation - 31/12/2025

Cheikh Diba optimiste sur les relations avec le FMI : « Nous sommes en phase sur toutes les questions »

Cheikh Diba optimiste sur les relations avec le FMI : « Nous sommes en phase sur toutes les questions » - 30/12/2025

Loi de finances rectificative : Mbaye Dione salue les performances mais alerte sur la dette

Loi de finances rectificative : Mbaye Dione salue les performances mais alerte sur la dette - 30/12/2025

Affaire des 06 élus locaux arrêtés : le dossier renvoyé à mardi prochain

Affaire des 06 élus locaux arrêtés : le dossier renvoyé à mardi prochain - 30/12/2025

LFR2 : Cheikh Diba défend la gestion budgétaire et justifie la loi de finances rectificative

LFR2 : Cheikh Diba défend la gestion budgétaire et justifie la loi de finances rectificative - 30/12/2025

Indemnités des fonctionnaires, restitution des 37 milliards : Thierno Alassane Sall interpelle le ministre des Finances Cheikh Diba

Indemnités des fonctionnaires, restitution des 37 milliards : Thierno Alassane Sall interpelle le ministre des Finances Cheikh Diba - 30/12/2025

Assemblée nationale : Le député Cheikh Tidiane Youm met en garde contre les risques du financement régional

Assemblée nationale : Le député Cheikh Tidiane Youm met en garde contre les risques du financement régional - 30/12/2025

Bourses : Les étudiants obtiennent 11,8 milliards supplémentaires

Bourses : Les étudiants obtiennent 11,8 milliards supplémentaires - 30/12/2025

RSS Syndication