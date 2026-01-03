Emmanuel Macron salue la chute de Maduro et appelle à une transition démocratique au Venezuela


Emmanuel Macron salue la chute de Maduro et appelle à une transition démocratique au Venezuela

Le président français a réagi ce samedi sur X à la situation au Venezuela. Emmanuel Macron se réjouit de ce qu’il présente comme la fin de la dictature de Nicolás Maduro. Dans son message, le chef de l’État français affirme que « le peuple vénézuélien est aujourd’hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s’en réjouir. » Il accuse l’ancien président vénézuélien d’avoir porté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple en confisquant le pouvoir et en piétinant les libertés fondamentales.

 

Emmanuel Macron exprime son soutien à Edmundo González Urrutia, élu président en 2024 et souhaite qu’il puisse assurer au plus vite une transition qu’il qualifie de « pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. » Le président français indique par ailleurs être en ce moment en discussion avec les partenaires régionaux de la France sur ce dossier.

 

Il indique par ailleurs que la France est pleinement mobilisée et vigilante, notamment pour assurer la sécurité de ses ressortissants en ces heures d’incertitude. 

Samedi 3 Janvier 2026
