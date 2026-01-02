Ecstasy,Tramadol ,Pilules, motos Jakarta et mineurs impliqués : la police frappe fort et démantèle plusieurs filières en quelques jours


La lutte contre le trafic de drogues et de médicaments détournés de leur usage thérapeutique s’intensifie au Sénégal. Entre le 28 décembre 2025 et le 1er janvier 2026, les forces de sécurité ont mené une série d’opérations coordonnées ayant permis l’interpellation de plusieurs individus impliqués dans le trafic d’ecstasy et de Tramadol. Des actions coup de poing qui traduisent la ferme détermination de la police nationale à enrayer un phénomène jugé de plus en plus préoccupant, selon le quotidien Libération.

 

D’après Libération, le premier coup de filet a été réalisé le 28 décembre 2025 par la Brigade de lutte contre les stupéfiants de Mbacké (Brs-DI). Au quartier Niary-Pneu de Touba, les enquêteurs ont mis la main sur Baye Modou Ndiaye, âgé de seulement 18 ans. Se présentant comme conducteur de moto et domicilié dans le même quartier, le jeune homme a été interpellé en possession de 64 pilules d’ecstasy, ainsi que d’une moto de type « Jakarta », souvent utilisée comme moyen de transport dans les circuits de distribution.

 

La dynamique s’est poursuivie deux jours plus tard, le 30 décembre, avec une nouvelle opération menée par la même unité au marché de Mbacké. Cette fois, c’est Cheikh Ahmadou Bamba Sène, 29 ans, commerçant domicilié à Mbacké-Dimb, qui a été arrêté. Trois pilules d’ecstasy ont été retrouvées par devers lui. Il a été placé en garde à vue pour détention et offre ou cession de stupéfiants, rapporte Libération.

 

Le même jour, la Brigade régionale des stupéfiants de Kaolack a également frappé. À 15 heures précises, au quartier Sing Sing, les policiers ont interpellé Mamadou Ndiaye, 38 ans, conducteur de moto-taxi Jakarta, domicilié à Ndargou Ndaw. Plus de 100 pilules d’ecstasy ont été saisies lors de cette opération, confirmant l’ampleur du trafic dans cette zone stratégique du centre du pays, souligne Libération.

 

Le 31 décembre, la Brs-DI de Mbacké a encore renforcé son bilan en saisissant 100 pilules d’ecstasy au quartier Keur Serigne Niane. Cette fois, le présumé trafiquant a réussi à prendre la fuite. Toutefois, selon Libération, les recherches se poursuivent activement pour identifier et interpeller ce fugitif.

 

Enfin, le 1er janvier 2026, la traque s’est étendue à l’Est du pays. Les éléments de la Brs de Kédougou ont interpellé un adolescent de 16 ans, Adama Laho Diallo, au quartier Lawo Tamba. Il était en possession de 25 comprimés de Tramadol. Le mineur a été placé en garde à vue pour détention et trafic de substances psychotropes, vente illicite de médicaments et exercice illégal de la profession de pharmacien, précise Libération.

Vendredi 2 Janvier 2026
Dakaractu
Dakaractu



