Touba-Kaffrine : Deux têtes découpées en -10 jours par des moissonneuses batteuses

Les accidents mortels avec les machines deviennent de plus en plus récurrents dans le monde rural. Il y a moins de 10 jours à Tingiti une localité située à Touba une machine batteuse avait découpé la tête d’un paysan répondant au nom de Mbaye Mbodji (42 ans) à la suite d' une maladresse de ce dernier. Un autre cas similaire s’est produit cette matinée du mardi 24 décembre 2024 vers les coups de 11 heures au village de Diamal non loin de Birekelane (Kaffrine). Un homme qui répondait au nom de Moustapha Sarr, la soixantaine, a également été sauvagement tué par une moissonneuse-batteuse. En effet, la victime a aussi été tragiquement emportée par le foulard qu’il portait par devers le cou. Muni d’un foulard au cou au moment des faits, la victime qui travaillait à l’aide de la moissonneuse-batteuse, renseigne notre source, a été aspirée par le routeur qui lui a découpé la tête. Le corps a été transporté au centre hospitalier régional de Kaffrine.