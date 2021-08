Thiès / Délivrance certificat résidence : Des militants de TAS manifestent leur colère à la mairie de ville.

De vifs échanges entre militants de la Républiques des Valeurs (RV) et agents municipaux ont eu lieu ce matin à la mairie de ville de Thiès.



En effet, des militants de la RV se sont rendu à la mairie de ville de la cité du rail pour alerter l'opinion nationale, disent-ils, sur les lenteurs notées dans la délivrance des certificats de résidence et autres pièces d'état civil. Les militants de TAS renseignent que depuis près de dix jours, ils courent derrière cette pièce administrative pour s' inscrire sur les listes électorales.



Des propos balayés d'un revers de la main par le secrétaire général de la mairie de Ville de Thiès, Ibrahima Bakhoum, qui indique que même si des mesures restrictives ont été prises à cause de la pandémie, les citoyens qui viennent tous les jours à la mairie pour chercher des papiers sont satisfaits.