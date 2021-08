TOUBA - Une petite fille tombe dans un puits d’infiltration et perd la vie.

Les inondations et leurs lots de malheurs ! Après le décès hier d’un enfant de 10 ans à Keur Niang, on vient d’apprendre qu’une jeune fille a aussi perdu la vie. Elle aurait glissé dans un puits d’infiltration au quartier Sexaw- Ga.

Ce qui porte à deux le nombre d’enfants ayant péri du fait des inondations. Dans sa déclaration de dimanche, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, via son porte-parole, témoignait sa solidarité envers les sinistrés en plus de leur octroyer un soutien financier de 50 millions de francs Cfa.