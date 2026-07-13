TOUBA - MOSQUÉE / Suspension provisoire de la production d'eau par osmose inverse du 26 juillet au 5 août- Le sous-préfet prévient les pénuries

Par arrêté N° 06 / AR.ND/SP, le Sous-préfet de l'Arrondissement de Ndame a , vertement, ordonné la suspension provisoire de la production d'eau par le procédé de l'osmose inverse sur toute l'étendue de la commune de Touba Mosquée. Cette mesure, qui prend effet du 26 juillet au 5 août 2026, intervient dans un contexte de fortes tensions sur la ressource en eau, exacerbées par la tenue prochaine du grand Magal de Touba. L'information principale de cet arrêté réside dans la restriction drastique imposée aux opérateurs commerciaux utilisant des surpresseurs, dont l'usage anarchique est pointé du doigt par les autorités comme un facteur aggravant les difficultés d'approvisionnement.



Outre la suspension, l'arrêté vise à encadrer strictement l'utilisation de l'eau potable durant cette période critique. Le Sous-préfet a, dans la foulée, mobilisé l'ensemble des forces vives locales pour assurer l'application de cette décision, notamment le Maire de Touba Mosquée, le Commissaire spécial de Touba, ainsi que le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie.



Cette décision vise, dit-il , à garantir la disponibilité de l'eau pour les populations et les pèlerins, en mettant un terme aux pratiques jugées préjudiciables par les services de l'État. Une copie de l'arrêté a été transmise aux autorités administratives et aux services techniques concernés pour exécution.