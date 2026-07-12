Électricité : une baisse de 8,3 % fait reculer les dépenses de logement et d’énergie

L’énergie baisse de 4,1 % en un mois
Les prix de l’électricité de toutes sources ont diminué de 8,3 % entre mai et juin. Le bois de chauffage, y compris les granulés et les briquettes, a reculé de 3,9 %.
Dans l’ensemble, l’indice de l’énergie a baissé de 4,1 % sur un mois. Il s’établit également 2,9 % en dessous de son niveau de juin 2025.
Cette détente a joué un rôle décisif dans la stabilité de l’inflation globale, en compensant notamment le renchérissement des produits alimentaires.
Les loyers et l’entretien des logements augmentent
La baisse de l’énergie ne concerne pas toutes les charges liées au logement. Les loyers réellement payés par les locataires pour leur résidence principale ont progressé de 0,3 %.
Les services d’entretien, de réparation et de sécurité du logement ont, de leur côté, augmenté de 0,7 %.
Sur trois mois, les prix de l’ensemble « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » ont reculé de 1 %. Ils diminuent de 0,6 % sur un an.
Le rapport de l’ANSD fait donc apparaître un mouvement à deux vitesses : une forte baisse de l’électricité et des combustibles, mais une progression de certaines dépenses directement liées à la location et à l’entretien des habitations.
Les prix de l’électricité de toutes sources ont diminué de 8,3 % entre mai et juin. Le bois de chauffage, y compris les granulés et les briquettes, a reculé de 3,9 %.
Dans l’ensemble, l’indice de l’énergie a baissé de 4,1 % sur un mois. Il s’établit également 2,9 % en dessous de son niveau de juin 2025.
Cette détente a joué un rôle décisif dans la stabilité de l’inflation globale, en compensant notamment le renchérissement des produits alimentaires.
Les loyers et l’entretien des logements augmentent
La baisse de l’énergie ne concerne pas toutes les charges liées au logement. Les loyers réellement payés par les locataires pour leur résidence principale ont progressé de 0,3 %.
Les services d’entretien, de réparation et de sécurité du logement ont, de leur côté, augmenté de 0,7 %.
Sur trois mois, les prix de l’ensemble « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » ont reculé de 1 %. Ils diminuent de 0,6 % sur un an.
Le rapport de l’ANSD fait donc apparaître un mouvement à deux vitesses : une forte baisse de l’électricité et des combustibles, mais une progression de certaines dépenses directement liées à la location et à l’entretien des habitations.
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