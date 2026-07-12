Denrées alimentaires : les légumes, la viande et les céréales tirent les prix vers le haut en juin malgré une baisse des prix sur un an

Jusqu’à 14,3 % de hausse pour les légumes feuillus



La hausse mensuelle des produits alimentaires est principalement liée aux légumes feuillus ou à tiges, dont les prix ont bondi de 14,3 %.



Les légumineuses vertes ont progressé de 4,3 %, les tubercules de 3,4 % et les légumes-fruits frais de 3,2 %. La viande fraîche s’est renchérie de 2,9 %, les céréales de 1,1 % et les poissons frais ou congelés de 0,9 %.



Les huiles végétales enregistrent une augmentation plus modérée de 0,6 %.



Plusieurs produits affichent toutefois de fortes baisses



La progression mensuelle a été freinée par l’effondrement des prix des agrumes, en baisse de 22,6 %. Les caprins sur pied ont diminué de 12,5 %.



Les fruits tropicaux frais reculent de 4 %, les poissons transformés de 3,4 %, les fruits de mer transformés de 3,3 % et les volailles vivantes de 2,8 %.



Une hausse saisonnière qui ne renverse pas la tendance annuelle



Malgré leur progression en juin, les prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées restent inférieurs de 0,2 % à ceux de juin 2025.



L’indice de cette division est également en recul de 0,8 % par rapport à mars 2026. Il est passé de 101,2 points en mars à 100,4 points en juin.



Les données montrent ainsi que la hausse de juin est concentrée sur certaines denrées fraîches et ne suffit pas à effacer la détente observée au cours des mois précédents