Emploi au Sénégal/ Travail indépendant : plus de la moitié des personnes occupées exercent à leur propre compte

Le travail à son propre compte domine



Au premier trimestre 2026, les travailleurs pour compte propre représentent 52,9 % de la population occupée.



Les employeurs ne constituent que 1,5 %. Ensemble, ces deux catégories forment les travailleurs indépendants, qui représentent 54,4 % des personnes occupées.



Les salariés comptent pour 39,9 %, tandis que les aides familiaux représentent 4,5 %.



Une indépendance professionnelle plus fréquente chez les femmes



La proportion de travailleurs indépendants atteint 62,8 % chez les femmes, contre 46,7 % chez les hommes.



À l’inverse, 44,4 % des hommes occupés sont salariés, contre 32,7 % des femmes. La part du salariat masculin est ainsi environ 1,3 fois supérieure à celle observée chez les femmes.



Les employeurs représentent 2,1 % des hommes occupés, contre seulement 0,6 % des femmes.



Ces chiffres montrent que les femmes sont davantage concentrées dans le travail pour compte propre et moins présentes dans le salariat ou la direction d’entreprises employeuses.



La progression de l’emploi salarié observée sur un an ne remet donc pas encore en cause la domination structurelle du travail indépendant dans l’économie sénégalaise.