Jeunes sans emploi ni formation : 34,1 % des 15-24 ans classés « NEET » sans emploi, études ni formation

Une dégradation de 0,6 point en un an



La proportion de jeunes classés NEET a progressé de 0,6 point en douze mois.



Cet indicateur est passé de 33,5 % au premier trimestre 2025 à 34,1 % au premier trimestre 2026.



La hausse peut paraître limitée, mais elle intervient dans un contexte où le chômage des jeunes atteint déjà 28,4 % et où leur taux d’emploi est limité à 29,9 %.



Près d’un jeune rural sur deux concerné



En milieu rural, 47,4 % des jeunes de 15 à 24 ans sont sans emploi, sans études et sans formation. Cette proportion est presque deux fois plus élevée que celle enregistrée en milieu urbain, qui s’établit à 25 %.



L’écart entre les sexes est également très important. Les jeunes femmes présentent un taux de 41,8 %, contre 26,7 % chez les jeunes hommes.



La situation expose une partie importante de la jeunesse à une exclusion durable des circuits de formation et d’insertion professionnelle.



L’ANSD conclut que le premier trimestre 2026 se caractérise par une hausse simultanée du taux d’activité, du chômage et de la proportion de jeunes NEET par rapport à la même période de 2025.