Congrès constitutif et création d’un parti : Diomaye donne rendez-vous ce 8 août à Dakar Arena

Le Président Bassirou Diomaye Faye a levé le voile sur une échéance très attendue : la coalition « Diomaye Président » se transformera officiellement en parti politique le 8 août prochain, à l’occasion d’un congrès constitutif organisé à la Dakar Arena. L’annonce a été faite en marge des audiences accordées ces derniers jours aux maires des bastions électoraux du pays, dans un climat de mobilisation territoriale intense.







Ce congrès va clore une séquence de structuration engagée depuis plusieurs mois. Après la réception de 306 maires de la coalition le 3 juillet, puis celle des édiles des départements de Mbour, Mbacké et Linguère le 11 juillet, le Chef de l’État aura multiplié les gestes d’ancrage territorial avant de donner naissance à l’appareil politique appelé à porter les ambitions de la majorité présidentielle lors des prochaines échéances électorales.







Présentée comme une « maison commune, ouverte à tous les bâtisseurs du Sénégal nouveau », la future formation politique doit incarner l’aboutissement d’une dynamique née de l’élan populaire de 2024. Selon les chiffres avancés par la présidence, la coalition revendique aujourd’hui le soutien de plus de 300 maires sur les 557 communes que compte le Sénégal, un socle territorial que le pouvoir entend consolider avant le grand rendez-vous du 8 août.

