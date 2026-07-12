Linguère bascule : Qui sont ces 14 maires du Djoloff qui font allégeance à Diomaye Faye?

La délégation du Djoloff était conduite par Samba Ndiobène Ka, ancien ministre et maire de Dahra, dont la présence à la tête du groupe témoigne de l’enracinement profond du mouvement présidentiel dans cette terre historique. Aux côtés de Samba Ndiobene Ka figuraient les édiles de Dodji, Ouarkhokh, Labgar, Tessékéré, Mboula, Kamb, Boulal, Affé Jolof, Déaly, Sagatta, Thiargny, Gassane et Thiél, soit l’ensemble du maillage communal du département.







Territoire longtemps considéré comme acquis aux formations politiques traditionnelles, Linguère s’inscrit désormais dans la dynamique de recomposition engagée par le pouvoir en place. Les maires reçus se sont engagés à porter, sur le terrain, les réformes de la nouvelle majorité, convaincus, selon les termes du compte rendu officiel, que le changement passe d’abord par les territoires.







Une audience qui s’inscrit apparemment dans une séquence plus large annoncée par le Chef de l’État qui a considéré que la coalition « Diomaye Président » sera officiellement transformée en parti politique lors d’un congrès constitutif prévu le 8 août prochain à la Dakar Arena.

