Décès de Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, père de l'Émir du Qatar : Bassirou Diomaye Faye présente ses condoléances


Décès de Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, père de l'Émir du Qatar : Bassirou Diomaye Faye présente ses condoléances

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présenté ses condoléances à l'État du Qatar à la suite du décès du Père Émir, Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.

Dans un message publié sur sa page Facebook, ce dimanche matin, le Chef de l'État a exprimé sa solidarité envers les autorités et le peuple qatari en cette période de deuil. « J’adresse mes condoléances émues à l’Émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, à sa famille et au peuple qatari ami, suite au décès du Père Émir, Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. C’est un deuil que nous partageons avec des prières pour le repos de l’âme de l’illustre défunt au paradis. Son œuvre restera à jamais dans la conscience collective comme l’un des grands architectes du Qatar moderne », a écrit Bassirou Diomaye Faye.

Par ce message, le président sénégalais a salué la mémoire de l'ancien souverain qatari, dont le règne a marqué une profonde transformation économique, diplomatique et institutionnelle du Qatar, tout en réaffirmant les liens d'amitié et de coopération entre Dakar et Doha.

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Dimanche 12 Juillet 2026
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