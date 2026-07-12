Transport : l’explosion du maritime de 114,5 % masque le recul de la route, de la poste et des activités auxiliaires

Le transport par eau a plus que doublé
L’indice du transport par eau est passé de 69,4 points au premier trimestre 2025 à 148,8 points au premier trimestre 2026.
Cette évolution correspond à une hausse spectaculaire de 114,5 %. Le transport aérien progresse également de 6,2 %, avec un indice passé de 76,6 à 81,4 points.
Le transport ferroviaire affiche une hausse annuelle de 2,8 %, tandis que l’entreposage pris isolément progresse de 3,1 %.
Le transport terrestre recule
Le chiffre d’affaires des transports terrestres a diminué de 3,1 %. Le transport routier de passagers se contracte de 3,5 %.
Les activités de poste et de courrier enregistrent une baisse plus prononcée de 9 %. L’indice de cette branche est passé de 131,5 à 119,6 points.
L’entreposage et les activités auxiliaires de transport reculent globalement de 1,2 %. Les auxiliaires de transport pris séparément diminuent de 1,3 %.
Sans la forte croissance du maritime, l’ensemble du secteur aurait probablement affiché une baisse. La progression de 1,1 % dissimule ainsi des difficultés persistantes dans le transport routier, la logistique auxiliaire et les services postaux
L’indice du transport par eau est passé de 69,4 points au premier trimestre 2025 à 148,8 points au premier trimestre 2026.
Cette évolution correspond à une hausse spectaculaire de 114,5 %. Le transport aérien progresse également de 6,2 %, avec un indice passé de 76,6 à 81,4 points.
Le transport ferroviaire affiche une hausse annuelle de 2,8 %, tandis que l’entreposage pris isolément progresse de 3,1 %.
Le transport terrestre recule
Le chiffre d’affaires des transports terrestres a diminué de 3,1 %. Le transport routier de passagers se contracte de 3,5 %.
Les activités de poste et de courrier enregistrent une baisse plus prononcée de 9 %. L’indice de cette branche est passé de 131,5 à 119,6 points.
L’entreposage et les activités auxiliaires de transport reculent globalement de 1,2 %. Les auxiliaires de transport pris séparément diminuent de 1,3 %.
Sans la forte croissance du maritime, l’ensemble du secteur aurait probablement affiché une baisse. La progression de 1,1 % dissimule ainsi des difficultés persistantes dans le transport routier, la logistique auxiliaire et les services postaux
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