Transport : l’explosion du maritime de 114,5 % masque le recul de la route, de la poste et des activités auxiliaires

Le chiffre d’affaires du transport et de l’entreposage n’a progressé que de 1,1 % au premier trimestre 2026. Cette légère croissance repose principalement sur l’explosion du transport maritime, selon les chiffres de l’ANSD lus par la rédaction de DAKARACTU


Transport : l’explosion du maritime de 114,5 % masque le recul de la route, de la poste et des activités auxiliaires
Le transport par eau a plus que doublé
 
L’indice du transport par eau est passé de 69,4 points au premier trimestre 2025 à 148,8 points au premier trimestre 2026.
 
Cette évolution correspond à une hausse spectaculaire de 114,5 %. Le transport aérien progresse également de 6,2 %, avec un indice passé de 76,6 à 81,4 points.
 
Le transport ferroviaire affiche une hausse annuelle de 2,8 %, tandis que l’entreposage pris isolément progresse de 3,1 %.
 
Le transport terrestre recule
 
Le chiffre d’affaires des transports terrestres a diminué de 3,1 %. Le transport routier de passagers se contracte de 3,5 %.
 
Les activités de poste et de courrier enregistrent une baisse plus prononcée de 9 %. L’indice de cette branche est passé de 131,5 à 119,6 points.
 
L’entreposage et les activités auxiliaires de transport reculent globalement de 1,2 %. Les auxiliaires de transport pris séparément diminuent de 1,3 %.
 
Sans la forte croissance du maritime, l’ensemble du secteur aurait probablement affiché une baisse. La progression de 1,1 % dissimule ainsi des difficultés persistantes dans le transport routier, la logistique auxiliaire et les services postaux
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Dimanche 12 Juillet 2026
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