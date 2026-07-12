Transport : l’explosion du maritime de 114,5 % masque le recul de la route, de la poste et des activités auxiliaires

Le chiffre d’affaires du transport et de l’entreposage n’a progressé que de 1,1 % au premier trimestre 2026. Cette légère croissance repose principalement sur l’explosion du transport maritime, selon les chiffres de l’ANSD lus par la rédaction de DAKARACTU