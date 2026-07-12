Construction : les prix des matériaux repartent légèrement à la hausse en mai 2026 mais restent inférieurs à leur niveau de 2025

Une hausse mensuelle après un indice inférieur à 100 en avril



L’Indice des prix des matériaux de construction s’est établi à 100,1 points en mai 2026, contre 99,7 points en avril. Cette progression mensuelle de 0,3 % a été principalement portée par les matériaux destinés aux travaux d’électricité, dont les prix ont augmenté de 1,7 %.



Les matériaux utilisés pour le revêtement des murs et des sols se sont également renchéris de 0,9 %. Les matériaux de base ont progressé de 0,3 %, tandis que les peintures, vernis et chaux ont enregistré une hausse de 0,5 %.



Les articles de menuiserie, de plomberie et sanitaire, d’étanchéité ainsi que les autres matériaux de construction sont, en revanche, restés pratiquement stables entre avril et mai.



Une situation plus favorable qu’en mai 2025



La hausse mensuelle ne signifie pas que les matériaux coûtent globalement plus cher qu’un an auparavant. En mai 2025, l’indice général se situait à 100,4 points, contre 100,1 points en mai 2026. Les prix ont donc reculé de 0,4 % sur un an.



Cette baisse annuelle est principalement attribuable aux matériaux de base, dont les prix se sont contractés de 1,1 %, aux articles de plomberie et sanitaire, en recul de 1,2 %, et aux matériaux de menuiserie, en baisse de 0,4 %.



L’évolution générale reste donc contrastée : les prix sont repartis légèrement à la hausse en mai 2026, mais leur niveau demeure inférieur à celui observé à la même période de l’année précédente.