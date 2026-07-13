Linguère : l'APR sonne la mobilisation avec un panel politique à Déaly

L'Alliance pour la République (APR) du département de Linguère organise, ce lundi 13 juillet 2026 à Déaly, un grand panel politique destiné à remobiliser ses militants, à mettre en avant le bilan du parti et à jeter les bases de sa redynamisation dans le Djoloff.



Selon Bassirou Ka, responsable politique de l'APR à Dahra, cette rencontre s'inscrit dans la continuité de la vision de l'ancien président Macky Sall et marque le lancement officiel du programme d'animation politique du parti dans le département de Linguère.



« Le Djoloff avec Macky Sall : consolider pour reconquérir, unir pour mieux rétablir », tel est le thème retenu pour cette rencontre, qui se veut un cadre d'échanges et de mobilisation des responsables et militants.



Placée sous le haut parrainage de l'honorable député Farba Ngom, la manifestation ambitionne de fédérer les forces vives du département autour des idéaux de l'APR.



Au programme figure notamment un panel consacré au bilan et aux perspectives. D'après Bassirou Ka, les échanges permettront de revenir sur les principales réalisations mises en œuvre sous le magistère de Macky Sall, notamment les transformations structurelles dans les domaines du Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC), de l'hydraulique, de l'électrification rurale, des pistes de production, ainsi que dans les secteurs de l'élevage et de l'agriculture.

