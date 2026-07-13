Recouvrement des impôts locaux et des droits de douane : Le Trésor public conserve ses missions, annonce le Ministre du Budget

Le Bureau exécutif national du Syndicat unique des travailleurs du Trésor (SUTT) a été reçu vendredi par le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, chargé du Budget. Selon un communiqué lu à la rédaction, les échanges ont été francs, constructifs et empreints d’un esprit de responsabilité.



Au cours de cette rencontre, le Ministre a exposé au syndicat la position officielle du ministère concernant les projets de transfert du recouvrement des impôts des collectivités territoriales et des droits de douane. Il a indiqué que ces missions seront maintenues au sein de l’administration du Trésor, mettant ainsi fin aux inquiétudes exprimées par les travailleurs quant à un possible démembrement de leurs prérogatives historiques. Le Ministre a par ailleurs annoncé la mise en place de mécanismes et de systèmes d’information plus performants, destinés à renforcer l’efficacité du recouvrement des recettes publiques.



Le SUTT s’est félicité de ces assurances, qu’il présente comme une confirmation de sa position constamment défendue en faveur de la préservation des missions historiques du Trésor public. Le syndicat a remercié le Ministre pour son sens élevé des responsabilités et réaffirmé sa disponibilité à accompagner toute réforme visant à moderniser l’administration financière, dans l’intérêt exclusif de l’État et des collectivités territoriales. Il a également tenu à remercier l’ensemble des travailleurs du Trésor pour leur engagement, réaffirmant son entière disponibilité au service de l’administration.