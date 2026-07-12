Inflation territoriale /Prix à la consommation : hausse au Nord, recul dans le Centre Sud

Saint-Louis en tête des hausses annuelles



Entre juin 2025 et juin 2026, les prix ont augmenté de 1,6 % dans la zone Nord représentée par Saint-Louis.



La zone Sud, représentée par Kolda, enregistre une progression de 1,2 %. Dakar et Thiès affichent chacune une hausse annuelle de 0,6 %.



À l’inverse, les prix ont reculé de 1 % à Kaolack et de 0,1 % à Diourbel.



Kaolack en forte hausse sur le seul mois de juin



Entre mai et juin 2026, Kaolack a enregistré la plus forte progression mensuelle, avec une hausse de 1,3 %. Cette augmentation intervient malgré un niveau de prix toujours inférieur à celui de juin 2025.



Les prix ont augmenté de 0,4 % à Kolda, de 0,3 % à Saint-Louis et de 0,1 % à Thiès. Ils ont reculé de 0,6 % à Diourbel et de 0,3 % à Dakar.



Sur trois mois, Kolda affiche une hausse de 1,4 %, alors que Diourbel enregistre une baisse de 1,9 %.



Produits locaux et importés suivent des trajectoires opposées



Sur un an, les prix des produits locaux ont augmenté de 0,7 %, tandis que ceux des produits importés ont reculé de 0,8 %.



Les services ont progressé de 1,6 %, les biens durables de 1,1 % et les biens semi-durables de 1 %. Les biens non durables ont, en revanche, diminué de 0,3 %.



Ces écarts montrent que l’inflation nationale de 0,4 % ne reflète pas de manière uniforme la situation vécue dans toutes les régions et pour toutes les catégories de consommation.