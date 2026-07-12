Inflation territoriale /Prix à la consommation : hausse au Nord, recul dans le Centre Sud

Saint-Louis en tête des hausses annuelles
Entre juin 2025 et juin 2026, les prix ont augmenté de 1,6 % dans la zone Nord représentée par Saint-Louis.
La zone Sud, représentée par Kolda, enregistre une progression de 1,2 %. Dakar et Thiès affichent chacune une hausse annuelle de 0,6 %.
À l’inverse, les prix ont reculé de 1 % à Kaolack et de 0,1 % à Diourbel.
Kaolack en forte hausse sur le seul mois de juin
Entre mai et juin 2026, Kaolack a enregistré la plus forte progression mensuelle, avec une hausse de 1,3 %. Cette augmentation intervient malgré un niveau de prix toujours inférieur à celui de juin 2025.
Les prix ont augmenté de 0,4 % à Kolda, de 0,3 % à Saint-Louis et de 0,1 % à Thiès. Ils ont reculé de 0,6 % à Diourbel et de 0,3 % à Dakar.
Sur trois mois, Kolda affiche une hausse de 1,4 %, alors que Diourbel enregistre une baisse de 1,9 %.
Produits locaux et importés suivent des trajectoires opposées
Sur un an, les prix des produits locaux ont augmenté de 0,7 %, tandis que ceux des produits importés ont reculé de 0,8 %.
Les services ont progressé de 1,6 %, les biens durables de 1,1 % et les biens semi-durables de 1 %. Les biens non durables ont, en revanche, diminué de 0,3 %.
Ces écarts montrent que l’inflation nationale de 0,4 % ne reflète pas de manière uniforme la situation vécue dans toutes les régions et pour toutes les catégories de consommation.
Entre juin 2025 et juin 2026, les prix ont augmenté de 1,6 % dans la zone Nord représentée par Saint-Louis.
La zone Sud, représentée par Kolda, enregistre une progression de 1,2 %. Dakar et Thiès affichent chacune une hausse annuelle de 0,6 %.
À l’inverse, les prix ont reculé de 1 % à Kaolack et de 0,1 % à Diourbel.
Kaolack en forte hausse sur le seul mois de juin
Entre mai et juin 2026, Kaolack a enregistré la plus forte progression mensuelle, avec une hausse de 1,3 %. Cette augmentation intervient malgré un niveau de prix toujours inférieur à celui de juin 2025.
Les prix ont augmenté de 0,4 % à Kolda, de 0,3 % à Saint-Louis et de 0,1 % à Thiès. Ils ont reculé de 0,6 % à Diourbel et de 0,3 % à Dakar.
Sur trois mois, Kolda affiche une hausse de 1,4 %, alors que Diourbel enregistre une baisse de 1,9 %.
Produits locaux et importés suivent des trajectoires opposées
Sur un an, les prix des produits locaux ont augmenté de 0,7 %, tandis que ceux des produits importés ont reculé de 0,8 %.
Les services ont progressé de 1,6 %, les biens durables de 1,1 % et les biens semi-durables de 1 %. Les biens non durables ont, en revanche, diminué de 0,3 %.
Ces écarts montrent que l’inflation nationale de 0,4 % ne reflète pas de manière uniforme la situation vécue dans toutes les régions et pour toutes les catégories de consommation.
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