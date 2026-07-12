La Première Dame Marie Khone Faye reçoit les lauréates nationales des concours Miss Sciences et Miss Mathématiques 2026

Lors de cette rencontre, l'épouse du chef de l'État a salué les performances exceptionnelles des deux jeunes filles, qu'elle considère comme des modèles de réussite et d'engagement pour la jeunesse sénégalaise, en particulier pour les jeunes filles qui s'orientent vers les filières scientifiques.



« Au-delà de leurs remarquables performances, ces jeunes filles incarnent le talent, la détermination et le potentiel de notre jeunesse, en particulier celui des jeunes filles qui choisissent de s'engager dans les filières scientifiques », a-t-elle déclaré.



Les échanges ont porté sur les défis liés à l'éducation, au maintien des jeunes filles à l'école ainsi que sur la nécessité de créer un environnement favorable leur permettant de poursuivre leurs ambitions et de révéler pleinement leur potentiel.



En guise de reconnaissance pour leur parcours exemplaire, Marie Khone Faye a remis aux deux lauréates des présents ainsi que des prix d'encouragement.



Profitant de cette occasion, la Première Dame a adressé un message d'espoir à l'ensemble des jeunes filles du Sénégal.



« Osez rêver grand, croyez en vos capacités et n'ayez jamais peur d'explorer les sciences », a-t-elle lancé, avant de féliciter les deux lauréates, leurs familles, leurs enseignants ainsi que toute la communauté éducative qui les accompagne vers l'excellence.

