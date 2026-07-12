MBACKÉ / Mobilisation de Pastef à l’accueil de Sonko - L’APR parle de fiasco et annonce un retour en force

Mbacké a vibré au rythme de deux manifestations simultanés, ce samedi après-midi, dans une même rue. D’un côté, les militants de Pastef, venus nombreux pour accueillir Ousmane Sonko et participer au lancement de la vente des cartes d'adhésion. De l’autre, les responsables et sympathisants de l’Alliance pour la République (APR), réunis pour une « réunion ordinaire » selon ses organisateurs. Une cohabitation tendue mais qui, finalement, n’a donné lieu à aucun incident. Si les images de la forte affluence autour du leader pastefien ont circulé sur les réseaux sociaux, l’APR de Mbacké a rapidement contre-attaqué sur le terrain médiatique. Omar Ndiaye Angloma et Isma Dioum, figures locales du parti de Macky Sall, n’ont pas mâché ses mots pour minimiser l’ampleur du rassemblement de son adversaire.



« Maintenant, en voyant cette mobilisation, on peut sans risque de se tromper affirmer que Pastef a dégringolé. Un malaise s’est installé. Contrairement à ce qu’on voyait lorsque Sonko venait dans le département, les populations n’ont pas répondu à l’appel aujourd’hui », ont-t-il successivement déclaré, avant d’ajouter : « Nous avons constaté des véhicules en nombre extrêmement élevé pour créer tout un tintamarre. C’est un constat, même si cela ne nous intéresse pas. »



Pour Isma Dioum, cette mobilisation en demi-teinte serait le signe d’un essoufflement du mouvement des Patriotes à Mbacké, pourtant considéré comme un bastion stratégique. Il a ensuite recentré le discours sur son propre camp, insistant sur le leadership international de Macky Sall. « Nous sommes plus concentrés sur notre leader Macky Sall, dont le leadership est reconnu au plan mondial. Son élection à la tête de l’ONU ferait énormément bien au Sénégal et à notre département », a-t-il plaidé, appelant à l’union des forces autour de l’ancien président.



Prenant la parole à son tour, Omar Ndiaye Angloma a également martelé la nouvelle dynamique enclenchée au sein de l’APR locale : « Présentement, nous sommes en train de vendre nos cartes. Nous ne voulons plus être deuxième derrière Pastef aux prochaines élections. Nous voulons reprendre notre place de premier parti dans le département. Ce coup, il ne fallait pas le rater. »



Sur le fond, l’APR a aussi taclé Ousmane Sonko sur son absentéisme passé. « Sonko ne s’est jamais intéressé à Mbacké. Il a été durant deux bonnes années Premier ministre du Sénégal et jamais il n’a daigné venir à Mbacké. Aujourd’hui qu’il est devenu opposant politique, il se met à parcourir les rues à la rencontre des populations. Il perd son temps », a lancé Angloma, faisant écho à un sentiment partagé par certains habitants.



Face à la poussée pastefienne, l’APR affiche sa détermination à reconquérir le département. « Nous préparons activement les prochaines élections. Et le Président Macky Sall a un énorme bilan. Beaucoup de jeunes sont dans la fonction publique parce qu’il avait nommé un ministre de la fonction publique natif de Mbacké. Nous allons monter les sections et poursuivre le travail », a conclu Omar Ndiaye Angloma, promettant de ne pas laisser le terrain aux Patriotes.



Malgré la proximité géographique des deux permanences et la tension politique ambiante, aucun incident n’a été signalé entre les deux camps. Les forces de l’ordre, déployées en nombre, ont veillé à ce que les deux manifestations se déroulent sans accroc.



Une chose est sûre. Mbacké s’annonce comme un terrain de bataille électoral majeur, où chaque camp entend bien prouver sa capacité de mobilisation. L’APR, qui a longtemps dominé la scène locale, semble déterminée à ne pas laisser Pastef continuer de s’installer durablement en position de force. Situation à suivre…