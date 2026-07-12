Météo : Des pluies et orages attendus ce dimanche dans plusieurs localités du Sénégal

Des pluies accompagnées d'orages sont attendues dans plusieurs régions du Sénégal dans la matinée de ce dimanche 12 juillet, ainsi qu'en début d'après-midi, selon les prévisions météorologiques.



Les zones concernées sont : Bakel , Matam , Kédougou , Tambacounda , Vélingara , Koungheul , le sud du département de Linguère.



Les populations de ces localités sont invitées à faire preuve de vigilance, notamment en cas d'orages, de fortes précipitations ou de rafales de vent susceptibles d'accompagner ces perturbations.



Les usagers de la route sont également appelés à la prudence, les intempéries pouvant entraîner une réduction de la visibilité et rendre la circulation plus difficile.

