Ciment, fer, sable et graviers : des évolutions très contrastées par rapport à 2025

Le sable enregistre la plus forte hausse mensuelle



Entre avril et mai 2026, les prix du sable ont progressé de 0,7 %. L’indice correspondant est passé de 140 à 140,9 points.



Le fer à béton a augmenté de 0,4 %, passant de 68,8 à 69 points, tandis que le ciment ordinaire a progressé de 0,3 %. Les graviers affichent une hausse plus limitée de 0,1 %.



Ces évolutions ont contribué à hauteur de 0,2 point à la hausse mensuelle de l’indice global. Les matériaux de base représentent en effet plus de la moitié de la pondération de l’indice des matériaux de construction.



Le fer et le sable nettement moins chers qu’en mai 2025



Sur un an, la situation est toutefois différente. Le prix du sable a baissé de 7,8 % par rapport à mai 2025. L’indice était alors de 152,9 points, contre 140,9 en mai 2026.



Le fer enregistre également un recul annuel marqué de 5,1 %. Son indice est passé de 72,8 à 69 points.



À l’inverse, les graviers coûtent 3,3 % plus cher qu’en mai 2025. Le ciment ordinaire affiche une hausse annuelle de 0,7 %.



La progression constatée en mai 2026 ressemble donc davantage à une remontée ponctuelle qu’à une flambée générale : le fer et le sable demeurent sensiblement en dessous de leurs niveaux de l’année précédente.