Marché du travail : seulement 56,5 % des Sénégalais en âge de travailler sont actifs, les femmes et les jeunes restent en retrait

Au premier trimestre 2026, 56,5 % des personnes âgées de 15 ans ou plus ont participé au marché du travail. Ce taux progresse de 0,5 point par rapport au premier trimestre 2025, selon l’enquête de l’ANSD lue par la rédaction de DAKARACTU.