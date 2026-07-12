Marché du travail : seulement 56,5 % des Sénégalais en âge de travailler sont actifs, les femmes et les jeunes restent en retrait

Près de 6,94 millions de personnes dans la population active
Sur une population en âge de travailler estimée à 12 261 882 personnes, la main-d’œuvre représente 6 933 488 individus.
Environ 5 328 394 personnes restent ainsi hors de la main-d’œuvre. Le taux d’activité est passé de 56 % au premier trimestre 2025 à 56,5 % au premier trimestre 2026.
Cette progression annuelle traduit un retour plus important vers le marché du travail, sans signifier nécessairement que toutes les nouvelles personnes actives ont trouvé un emploi.
Une participation plus faible des jeunes et des femmes
Le taux d’activité des jeunes de 15 à 34 ans s’établit à 48,6 %, contre 69,4 % chez les personnes âgées de 35 ans ou plus.
Au niveau national, 64,2 % des hommes participent au marché du travail, contre 49,5 % des femmes.
En milieu urbain, le taux atteint 65,4 % chez les hommes et 51,3 % chez les femmes. En zone rurale, il s’établit respectivement à 62,3 % et 46,9 %.
L’écart entre les milieux urbain et rural est de quatre points au niveau global. Le regain annuel de l’activité ne fait donc pas disparaître les différences structurelles liées au sexe, à l’âge et au lieu de résidence.
Sur une population en âge de travailler estimée à 12 261 882 personnes, la main-d’œuvre représente 6 933 488 individus.
Environ 5 328 394 personnes restent ainsi hors de la main-d’œuvre. Le taux d’activité est passé de 56 % au premier trimestre 2025 à 56,5 % au premier trimestre 2026.
Cette progression annuelle traduit un retour plus important vers le marché du travail, sans signifier nécessairement que toutes les nouvelles personnes actives ont trouvé un emploi.
Une participation plus faible des jeunes et des femmes
Le taux d’activité des jeunes de 15 à 34 ans s’établit à 48,6 %, contre 69,4 % chez les personnes âgées de 35 ans ou plus.
Au niveau national, 64,2 % des hommes participent au marché du travail, contre 49,5 % des femmes.
En milieu urbain, le taux atteint 65,4 % chez les hommes et 51,3 % chez les femmes. En zone rurale, il s’établit respectivement à 62,3 % et 46,9 %.
L’écart entre les milieux urbain et rural est de quatre points au niveau global. Le regain annuel de l’activité ne fait donc pas disparaître les différences structurelles liées au sexe, à l’âge et au lieu de résidence.
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