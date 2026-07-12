Santé : And Gueusseum annonce un 12ème plan d’actions après un 11ème jugé massivement suivi

La grève de la santé entre dans une phase de radicalisation assumée. En annonçant dans son communiqué n°11, une grève totale de 48 heures sans urgences ni service minimum pour les 23 et 24 juillet, l’Alliance And Gueusseum franchit un palier dans son bras de fer avec le Gouvernement.
Le communiqué s’attache en effet à souligner ce qu’il présente comme une contradiction politique. And Gueusseum rappelle qu’elle n’a jamais signé le Pacte de stabilité économique et sociale, contrairement aux centrales dites « les plus représentatives », lesquelles ont pourtant observé, le 10 juillet, une grève générale dénonçant le non-respect des engagements gouvernementaux issus de ce même pacte.
Pour l’Alliance, cette convergence de circonstance vaut confirmation a posteriori de la justesse de sa ligne, tenue depuis plusieurs années en dehors des cadres de concertation officiels.
L’Alliance vise aussi, de façon relativement directe, la figure du ministre de la Fonction publique et du Travail, Mamadou Lamine Dianté, dont le communiqué retrace le parcours : ancien président du Haut Conseil du Dialogue social et « co-initiateur » du pacte social, aujourd’hui en position de menacer de sanctions des travailleurs grévistes. Ce rappel biographique fonctionne comme une mise en accusation implicite de l’incohérence de l’exécutif, plus que comme une simple présentation protocolaire.
Toutefois, les revendications restent inchangées : indemnité de logement pour les agents contractuels du MSHP et des établissements publics de santé, effectivité de la fonction publique territoriale, et régularisation foncière des bénéficiaires du programme SUTSAS-Namora à Daga-Kholpa. C’est l’intensité des moyens de pression qui évolue notamment avec le boycott du PNT, le boycott des missions de supervision, la menace de rétention de l’information sanitaire dans un secteur où chaque étape de mobilisation touche directement à la continuité des soins.
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