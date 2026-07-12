Services de soutien : location, voyages et ressources humaines propulsent le chiffre d’affaires de 11,7 %

Le chiffre d’affaires des services de soutien et de bureau a augmenté de 11,7 % au premier trimestre 2026 par rapport au premier trimestre 2025. Cette croissance est portée par la location, les voyages et les ressources humaines, selon l’ANSD, dont le rapport a été lu par la rédaction de DAKARACTU.


Services de soutien : location, voyages et ressources humaines propulsent le chiffre d’affaires de 11,7 %
La location, premier moteur de la croissance
 
L’indice global des services de soutien et de bureau est passé de 171,9 points au premier trimestre 2025 à 192 points au premier trimestre 2026.
 
Les activités de location et de location-bail ont enregistré une progression de 42,6 %. Leur indice est passé de 159,3 à 227,1 points.
 
Les agences de réservation et les voyagistes affichent une hausse annuelle de 20,5 %, tandis que les activités liées aux ressources humaines progressent de 14,8 %.
 
Les activités de soutien aux bâtiments et d’aménagement paysager augmentent de 4,6 %.
 
Les activités d’enquête et de sécurité reculent
 
Le principal point faible concerne les activités d’enquête et de sécurité, dont le chiffre d’affaires a diminué de 13,7 %.
 
Leur indice est passé de 87,7 points au premier trimestre 2025 à 75,7 points un an plus tard.
 
La progression globale du secteur masque donc une évolution très inégale. Alors que la location et les services liés aux voyages enregistrent une croissance à deux chiffres, les entreprises d’enquête et de sécurité évoluent dans une direction opposée
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Dimanche 12 Juillet 2026
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