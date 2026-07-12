Services de soutien : location, voyages et ressources humaines propulsent le chiffre d’affaires de 11,7 %

Le chiffre d’affaires des services de soutien et de bureau a augmenté de 11,7 % au premier trimestre 2026 par rapport au premier trimestre 2025. Cette croissance est portée par la location, les voyages et les ressources humaines, selon l’ANSD, dont le rapport a été lu par la rédaction de DAKARACTU.