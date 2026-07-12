Services de soutien : location, voyages et ressources humaines propulsent le chiffre d’affaires de 11,7 %

La location, premier moteur de la croissance
L’indice global des services de soutien et de bureau est passé de 171,9 points au premier trimestre 2025 à 192 points au premier trimestre 2026.
Les activités de location et de location-bail ont enregistré une progression de 42,6 %. Leur indice est passé de 159,3 à 227,1 points.
Les agences de réservation et les voyagistes affichent une hausse annuelle de 20,5 %, tandis que les activités liées aux ressources humaines progressent de 14,8 %.
Les activités de soutien aux bâtiments et d’aménagement paysager augmentent de 4,6 %.
Les activités d’enquête et de sécurité reculent
Le principal point faible concerne les activités d’enquête et de sécurité, dont le chiffre d’affaires a diminué de 13,7 %.
Leur indice est passé de 87,7 points au premier trimestre 2025 à 75,7 points un an plus tard.
La progression globale du secteur masque donc une évolution très inégale. Alors que la location et les services liés aux voyages enregistrent une croissance à deux chiffres, les entreprises d’enquête et de sécurité évoluent dans une direction opposée
L’indice global des services de soutien et de bureau est passé de 171,9 points au premier trimestre 2025 à 192 points au premier trimestre 2026.
Les activités de location et de location-bail ont enregistré une progression de 42,6 %. Leur indice est passé de 159,3 à 227,1 points.
Les agences de réservation et les voyagistes affichent une hausse annuelle de 20,5 %, tandis que les activités liées aux ressources humaines progressent de 14,8 %.
Les activités de soutien aux bâtiments et d’aménagement paysager augmentent de 4,6 %.
Les activités d’enquête et de sécurité reculent
Le principal point faible concerne les activités d’enquête et de sécurité, dont le chiffre d’affaires a diminué de 13,7 %.
Leur indice est passé de 87,7 points au premier trimestre 2025 à 75,7 points un an plus tard.
La progression globale du secteur masque donc une évolution très inégale. Alors que la location et les services liés aux voyages enregistrent une croissance à deux chiffres, les entreprises d’enquête et de sécurité évoluent dans une direction opposée
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