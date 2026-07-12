Financement des territoires : L’appel conjoint du ministre de l’Intérieur et d’IBP aux bailleurs

Le ministère de l’Intérieur a organisé, jeudi 9 juillet 2026 à Dakar, une table ronde des bailleurs consacrée au financement du plan stratégique de développement 2025-2029 de la direction générale de l’administration territoriale (DGAT). L’événement, qui a réuni l’ensemble des partenaires techniques et financiers de l’État, s’est tenu avec l’appui de l’ONG International Budget Partnership (IBP).







Ouvrant les travaux, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a présenté cette table ronde comme une étape déterminante dans la mise en œuvre du plan stratégique de la DGAT, direction qui coiffe l’ensemble de l’administration territoriale, notamment les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets et les agents territoriaux. Il a rappelé qu’un document stratégique, élaboré pour la période 2025-2029, avait été validé par ses prédécesseurs avant de devenir aujourd’hui sa priorité, dans une logique de continuité de l’action publique. Ce plan fixe le cap de l’administration territoriale pour les cinq prochaines années, tant sur le plan de la remobilisation des ressources humaines que sur celui des procédures, des équipements et des infrastructures. Le ministre a précisé que ce cadre stratégique avait été validé par le président de la République lui-même, lors d’une rencontre avec l’ensemble des gouverneurs de région, à qui il a promis un soutien devant se traduire par la mobilisation de financements.







De son côté, Maleine Amadou Niang, directeur exécutif d’IBP-Sénégal, a expliqué que cette table ronde était l’aboutissement d’un travail de diagnostic mené sur l’ensemble du territoire national. Il a rappelé que le Sénégal, engagé dans un processus de décentralisation, avait transféré aux collectivités territoriales l’essentiel des compétences censées améliorer le quotidien des populations, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation. Selon lui, cette décentralisation ne peut fonctionner sans une administration territoriale forte, incarnée par les gouverneurs, préfets et sous-préfets.



IBP, dont la mission est d’appuyer la performance des finances publiques pour garantir un accès équitable aux services publics, a mené une tournée dans les 14 régions du pays afin d’identifier les difficultés rencontrées par l’administration territoriale, notamment le décalage entre le transfert des compétences et celui des moyens correspondants.







Maleine Amadou Niang a indiqué que ce diagnostic avait débouché sur des recommandations structurées autour de quatre piliers : la transformation de l’administration territoriale, le financement, les ressources humaines et la digitalisation. Il a précisé que le rôle d’IBP ne se limitait pas à l’analyse, mais s’inscrivait dans une dynamique d’action et de plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers (ambassades, banques de développement, organisations non gouvernementales), pour qu’ils alignent leurs priorités sur celles définies par le Sénégal. Il a enfin lancé un appel à l’ensemble des partenaires du secteur privé et du développement pour soutenir ce plan, affirmant que la réussite de cette démarche conditionne un développement territorial équitable, garantissant les mêmes services publics à tous les Sénégalais, quel que soit leur lieu de résidence.

