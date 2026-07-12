APR-Mbacké : Lamine Bara Gaye annonce sa démission du parti

S'adressant aux responsables, militants, cadres et membres du Secrétariat exécutif national (SEN) de l'APR, il a exprimé sa gratitude pour les années de militantisme partagées. « Je viens porter à votre connaissance ma décision, ce samedi 11 juillet 2026, pour convenance personnelle, de mettre un terme à mon engagement politique dans le parti », a-t-il déclaré.



Lamine Bara Gaye a également adressé ses remerciements aux militants et responsables de la commune de Mbacké ainsi que de Taïba Thiéckène, sa commune natale, avec lesquels il dit avoir cheminé durant plusieurs années. Il a profité de cette occasion pour présenter ses excuses à ses anciens compagnons de parti pour d'éventuelles offenses et leur a accordé son pardon.



Sans dévoiler sa future destination politique, il affirme avoir choisi de poursuivre son engagement « autrement et dans un autre cadre ».



L'ancien responsable de l'APR a, par ailleurs, exprimé une reconnaissance particulière à l'ancien président de la République, Macky Sall, pour la confiance qu'il lui avait accordée en le nommant à la tête d'une direction nationale pendant trois ans, une responsabilité qui lui a permis, selon ses termes, de servir l'État au niveau central.

