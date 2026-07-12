Inflation au Sénégal : les prix augmentent de 0,4 % sur un an, mais restent stables en juin

Une stabilité mensuelle après un recul sur trois mois



L’indice harmonisé des prix à la consommation s’est établi à 101,6 points en juin 2026, soit exactement le même niveau qu’en mai.



Comparé à mars 2026, où il était évalué à 101,9 points, l’indice global a diminué de 0,3 % en trois mois. Cette évolution montre que le niveau général des prix n’a pas connu d’accélération au cours de la fin du premier semestre.



La stabilité mensuelle résulte d’une compensation. La hausse de 0,6 % des produits alimentaires, celle de 0,3 % des dépenses de santé et la progression de 0,1 % des soins personnels ont été neutralisées par le recul de 2,3 % du logement et de l’énergie.



Une inflation annuelle contenue à 0,4 %



Par rapport à juin 2025, les prix augmentent de 0,4 %. Les soins personnels, la protection sociale et les biens divers progressent de 2,6 %, tandis que les restaurants et services d’hébergement augmentent de 2,2 %.



La santé se renchérit de 1,6 %, les vêtements et chaussures de 1,1 % et les services d’enseignement de 1 %.



La catégorie « boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants » affiche la hausse annuelle la plus importante, à 12 %. Son poids dans le panier global reste toutefois très limité.



À l’opposé, les transports et les dépenses de logement et d’énergie reculent chacun de 0,6 %. Les produits alimentaires et boissons non alcoolisées baissent de 0,2 % sur un an.



L’inflation sous-jacente, qui exclut l’énergie et les produits frais, s’établit à 0,7 % sur douze mois, mais recule de 0,4 % entre mai et juin.