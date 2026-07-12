Matériel électrique : les prix bondissent de 9,5 % en un an sous l’effet des câbles VGV

L’indice passe de 101,7 à 111,4 points en un an



En mai 2025, l’indice des matériaux électriques se situait à 101,7 points. Il est passé à 109,5 points en avril 2026, puis à 111,4 points en mai.



Cette évolution correspond à une hausse de 1,7 % entre avril et mai, mais surtout à un renchérissement annuel de 9,5 %. Aucune autre grande catégorie de matériaux suivie par l’ANSD n’affiche une progression aussi importante sur douze mois.



La hausse mensuelle est principalement liée aux câbles VGV, dont les prix ont augmenté de 2,9 % au cours du seul mois de mai.



Une évolution opposée à la tendance générale



Cette forte progression tranche avec l’évolution de l’indice global des matériaux de construction, qui recule de 0,4 % sur un an. Elle contraste également avec la baisse annuelle du fer, du sable, de la menuiserie et des équipements de plomberie.



Les travaux d’électricité pourraient ainsi représenter un poste de dépenses de plus en plus lourd pour les ménages, les promoteurs et les entreprises dont les chantiers arrivent à la phase des installations et des finitions.



Le rapport montre ainsi que la détente générale des prix des matériaux n’est pas uniforme. Elle profite à certains intrants de gros œuvre, mais ne concerne pas les fournitures électriques.