DIOURBEL- Une journée d'investissement humain au centre de santé, le CDS, l'OCB et le Cadre de vie mobilisés pour un cadre plus sain


DIOURBEL- Une journée d'investissement humain au centre de santé, le CDS, l'OCB et le Cadre de vie mobilisés pour un cadre plus sain
Les abords du centre de santé de Diourbel ont connu une effervescence particulière, ce samedi. À l’initiative de Abdou Aziz Bassel , President du Comite du District Sanitaire de Diourbel , en collaboration  avec l’OCB (Ombre au cœur du Baol), soutenue par le Cadre de vie et plusieurs associations de quartiers, une grande opération de nettoiement a été menée pour offrir aux malades un environnement plus accueillant et plus sain.

Parmi les participants, Mbado Ngom, directeur de la réglementation des constructions au ministère de l’Urbanisme, a activement pris part aux travaux de nettoyage. Sa présence sur le terrain, sous l’impulsion du ministre Moussa Balla Fofana, témoigne de l’engagement des autorités à soutenir les initiatives citoyennes visant à améliorer le cadre de vie, en particulier dans les structures sanitaires. Une mobilisation qui, selon les organisateurs, devrait servir d’exemple et être reproduite dans d’autres établissements de santé.

Pour faciliter l’opération, le Cadre de vie a déployé du matériel de nettoiement mis à la disposition des populations présentes. Une invitation a également été lancée aux autorités désireuses d’organiser des journées d’investissement humain à se rapprocher de la structure, afin de bénéficier d’un appui logistique pour ce type d’actions.

Interrogée sur le sens de cette initiative, Penda Cissé, membre de l’OCB, a souligné l’urgence d’agir face aux défis environnementaux, notamment la chaleur accrue qui sévit actuellement. « C’est la raison pour laquelle nous sommes aujourd’hui investis dans ce centre de santé de Diourbel, pour permettre aux malades de respirer un air pur et d’avoir un cadre accueillant », a-t-elle déclaré, plaidant pour une multiplication des activités de reboisement en complément des opérations de nettoyage.

Cette journée d’investissement humain s’inscrit dans une dynamique plus large de responsabilisation des populations et de valorisation des espaces publics . Elle fait écho aux appels répétés des autorités à s’approprier la gestion de son environnement, dans une logique de développement durable et de solidarité territoriale. Pour les organisateurs, l’objectif est désormais de pérenniser ce type d’action et d’étendre le mouvement à d’autres structures sanitaires du département.
Autres articles
Dimanche 12 Juillet 2026
Amadou Moustapha Mbaye



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Santé : And Gueusseum annonce un 12ème plan d’actions après un 11ème jugé massivement suivi

Santé : And Gueusseum annonce un 12ème plan d’actions après un 11ème jugé massivement suivi - 12/07/2026

MBACKÉ / Mobilisation de Pastef à l’accueil de Sonko - L’APR parle de fiasco et annonce un retour en force

MBACKÉ / Mobilisation de Pastef à l’accueil de Sonko - L’APR parle de fiasco et annonce un retour en force - 12/07/2026

Inflation au Sénégal : les prix augmentent de 0,4 % sur un an, mais restent stables en juin

Inflation au Sénégal : les prix augmentent de 0,4 % sur un an, mais restent stables en juin - 12/07/2026

Denrées alimentaires : les légumes, la viande et les céréales tirent les prix vers le haut en juin malgré une baisse des prix sur un an

Denrées alimentaires : les légumes, la viande et les céréales tirent les prix vers le haut en juin malgré une baisse des prix sur un an - 12/07/2026

Électricité : une baisse de 8,3 % fait reculer les dépenses de logement et d’énergie

Électricité : une baisse de 8,3 % fait reculer les dépenses de logement et d’énergie - 12/07/2026

Lutte contre les infections nausocomiales au centre hospitalier régional de Kolda : Personnel administratif, agents, techniciennes de surface nettoient le service de la chirurgie...

Lutte contre les infections nausocomiales au centre hospitalier régional de Kolda : Personnel administratif, agents, techniciennes de surface nettoient le service de la chirurgie... - 12/07/2026

Décès de Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, père de l'Émir du Qatar : Bassirou Diomaye Faye présente ses condoléances

Décès de Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, père de l'Émir du Qatar : Bassirou Diomaye Faye présente ses condoléances - 12/07/2026

Construction : les prix des matériaux repartent légèrement à la hausse en mai 2026 mais restent inférieurs à leur niveau de 2025

Construction : les prix des matériaux repartent légèrement à la hausse en mai 2026 mais restent inférieurs à leur niveau de 2025 - 12/07/2026

Matériel électrique : les prix bondissent de 9,5 % en un an sous l’effet des câbles VGV

Matériel électrique : les prix bondissent de 9,5 % en un an sous l’effet des câbles VGV - 12/07/2026

Ciment, fer, sable et graviers : des évolutions très contrastées par rapport à 2025

Ciment, fer, sable et graviers : des évolutions très contrastées par rapport à 2025 - 12/07/2026

Inflation territoriale /Prix à la consommation : hausse au Nord, recul dans le Centre Sud

Inflation territoriale /Prix à la consommation : hausse au Nord, recul dans le Centre Sud - 12/07/2026

Services de soutien : location, voyages et ressources humaines propulsent le chiffre d’affaires de 11,7 %

Services de soutien : location, voyages et ressources humaines propulsent le chiffre d’affaires de 11,7 % - 12/07/2026

Transport : l’explosion du maritime de 114,5 % masque le recul de la route, de la poste et des activités auxiliaires

Transport : l’explosion du maritime de 114,5 % masque le recul de la route, de la poste et des activités auxiliaires - 12/07/2026

Services spécialisés : juristes et comptables en hausse, publicité et études de marché en recul

Services spécialisés : juristes et comptables en hausse, publicité et études de marché en recul - 12/07/2026

Marché du travail : seulement 56,5 % des Sénégalais en âge de travailler sont actifs, les femmes et les jeunes restent en retrait

Marché du travail : seulement 56,5 % des Sénégalais en âge de travailler sont actifs, les femmes et les jeunes restent en retrait - 12/07/2026

Emploi au Sénégal/ Travail indépendant : plus de la moitié des personnes occupées exercent à leur propre compte

Emploi au Sénégal/ Travail indépendant : plus de la moitié des personnes occupées exercent à leur propre compte - 12/07/2026

Jeunes sans emploi ni formation : 34,1 % des 15-24 ans classés « NEET » sans emploi, études ni formation

Jeunes sans emploi ni formation : 34,1 % des 15-24 ans classés « NEET » sans emploi, études ni formation - 12/07/2026

Balance commerciale : d’un déficit de 698 milliards en 2025 à un quasi-équilibre en 2026

Balance commerciale : d’un déficit de 698 milliards en 2025 à un quasi-équilibre en 2026 - 12/07/2026

Réformes fiscales et décentralisation : Le Trésor public face aux défis de la viabilité des collectivités territoriales

Réformes fiscales et décentralisation : Le Trésor public face aux défis de la viabilité des collectivités territoriales - 11/07/2026

Réforme constitutionnelle / « Une constitution taillée sur mesure » : 43 organisations de la société civile appellent à une révision en profondeur

Réforme constitutionnelle / « Une constitution taillée sur mesure » : 43 organisations de la société civile appellent à une révision en profondeur - 11/07/2026

Nigeria: l’armée libère 44 élèves et professeurs, après 56 jours de captivité, dans l’État d’Oyo

Nigeria: l’armée libère 44 élèves et professeurs, après 56 jours de captivité, dans l’État d’Oyo - 11/07/2026

Mort du Sud-Africain Jayden Adams, milieu de terrain des Bafana Bafana qui a participé au Mondial 2026

Mort du Sud-Africain Jayden Adams, milieu de terrain des Bafana Bafana qui a participé au Mondial 2026 - 11/07/2026

Trump refuse de voler à bord de son nouvel Air Force One: le cadeau du Qatar inquiète les services secrets

Trump refuse de voler à bord de son nouvel Air Force One: le cadeau du Qatar inquiète les services secrets - 11/07/2026

FASEG : la 3eme randonnée pédestre du PATS, un engagement pour le bien être de toute la communauté universitaire

FASEG : la 3eme randonnée pédestre du PATS, un engagement pour le bien être de toute la communauté universitaire - 11/07/2026

Graduation 2026 : le Groupe IAM donne rendez-vous à ses diplômés le 18 juillet à Dakar Arena…une nouvelle génération de leaders célébrée

Graduation 2026 : le Groupe IAM donne rendez-vous à ses diplômés le 18 juillet à Dakar Arena…une nouvelle génération de leaders célébrée - 11/07/2026

Proxénétisme et prostitution clandestine à Kébémer : neuf personnes interpellées après le démantèlement présumé de deux maisons closes

Proxénétisme et prostitution clandestine à Kébémer : neuf personnes interpellées après le démantèlement présumé de deux maisons closes - 11/07/2026

École Élémentaire de Hanène: le projet d'un enseignant de Cm2 d'épouser son élève dénoncé, les autorités appellées à faire respecter la réglementation en vigueur

École Élémentaire de Hanène: le projet d'un enseignant de Cm2 d'épouser son élève dénoncé, les autorités appellées à faire respecter la réglementation en vigueur - 11/07/2026

Thiès: Un jeune d'une vingtaine d'années poignarde sa copine et se fait condamner à 4 mois de prison

Thiès: Un jeune d'une vingtaine d'années poignarde sa copine et se fait condamner à 4 mois de prison - 11/07/2026

Saint-Louis : un présumé prédateur ciblant des mineurs tombe après l’exploitation de ses échanges WhatsApp

Saint-Louis : un présumé prédateur ciblant des mineurs tombe après l’exploitation de ses échanges WhatsApp - 11/07/2026

Vol présumé dans un atelier scolaire : trois élèves du Lycée technique François-Xavier Ndione arrêtés

Vol présumé dans un atelier scolaire : trois élèves du Lycée technique François-Xavier Ndione arrêtés - 11/07/2026

RSS Syndication