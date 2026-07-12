DIOURBEL- Une journée d'investissement humain au centre de santé, le CDS, l'OCB et le Cadre de vie mobilisés pour un cadre plus sain

Les abords du centre de santé de Diourbel ont connu une effervescence particulière, ce samedi. À l’initiative de Abdou Aziz Bassel , President du Comite du District Sanitaire de Diourbel , en collaboration avec l’OCB (Ombre au cœur du Baol), soutenue par le Cadre de vie et plusieurs associations de quartiers, une grande opération de nettoiement a été menée pour offrir aux malades un environnement plus accueillant et plus sain.



Parmi les participants, Mbado Ngom, directeur de la réglementation des constructions au ministère de l’Urbanisme, a activement pris part aux travaux de nettoyage. Sa présence sur le terrain, sous l’impulsion du ministre Moussa Balla Fofana, témoigne de l’engagement des autorités à soutenir les initiatives citoyennes visant à améliorer le cadre de vie, en particulier dans les structures sanitaires. Une mobilisation qui, selon les organisateurs, devrait servir d’exemple et être reproduite dans d’autres établissements de santé.



Pour faciliter l’opération, le Cadre de vie a déployé du matériel de nettoiement mis à la disposition des populations présentes. Une invitation a également été lancée aux autorités désireuses d’organiser des journées d’investissement humain à se rapprocher de la structure, afin de bénéficier d’un appui logistique pour ce type d’actions.



Interrogée sur le sens de cette initiative, Penda Cissé, membre de l’OCB, a souligné l’urgence d’agir face aux défis environnementaux, notamment la chaleur accrue qui sévit actuellement. « C’est la raison pour laquelle nous sommes aujourd’hui investis dans ce centre de santé de Diourbel, pour permettre aux malades de respirer un air pur et d’avoir un cadre accueillant », a-t-elle déclaré, plaidant pour une multiplication des activités de reboisement en complément des opérations de nettoyage.



Cette journée d’investissement humain s’inscrit dans une dynamique plus large de responsabilisation des populations et de valorisation des espaces publics . Elle fait écho aux appels répétés des autorités à s’approprier la gestion de son environnement, dans une logique de développement durable et de solidarité territoriale. Pour les organisateurs, l’objectif est désormais de pérenniser ce type d’action et d’étendre le mouvement à d’autres structures sanitaires du département.