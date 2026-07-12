Services spécialisés : juristes et comptables en hausse, publicité et études de marché en recul

Le chiffre d’affaires des services spécialisés, scientifiques et techniques a progressé de 13,6 % au premier trimestre 2026. Les activités juridiques et comptables portent cette croissance, contrairement à la publicité et aux études de marché, selon l’ANSD, dont la note a été lue par la rédaction de DAKARACTU.