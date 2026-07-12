Services spécialisés : juristes et comptables en hausse, publicité et études de marché en recul

Une forte progression du juridique et de la comptabilité
L’indice global du secteur est passé de 60,9 points au premier trimestre 2025 à 69,1 points au premier trimestre 2026.
Les activités juridiques et comptables ont enregistré une hausse annuelle de 22 %. Leur indice est passé de 87,6 à 106,9 points.
Les activités d’architecture, d’ingénierie et les prestations techniques ont également progressé, mais à un rythme plus modéré de 7,5 %. Leur indice atteint 48,4 points, contre 45 points un an auparavant.
La publicité à contre-courant
Les entreprises de publicité et d’études de marché ont connu une diminution de 6,1 % de leur chiffre d’affaires.
Leur indice est passé de 66,7 points au premier trimestre 2025 à 62,6 points au premier trimestre 2026.
La croissance globale du secteur repose donc principalement sur les professions juridiques, comptables, architecturales et techniques. Les métiers de la communication commerciale et des études de marché restent en retrait.
L’indice global du secteur est passé de 60,9 points au premier trimestre 2025 à 69,1 points au premier trimestre 2026.
Les activités juridiques et comptables ont enregistré une hausse annuelle de 22 %. Leur indice est passé de 87,6 à 106,9 points.
Les activités d’architecture, d’ingénierie et les prestations techniques ont également progressé, mais à un rythme plus modéré de 7,5 %. Leur indice atteint 48,4 points, contre 45 points un an auparavant.
La publicité à contre-courant
Les entreprises de publicité et d’études de marché ont connu une diminution de 6,1 % de leur chiffre d’affaires.
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La croissance globale du secteur repose donc principalement sur les professions juridiques, comptables, architecturales et techniques. Les métiers de la communication commerciale et des études de marché restent en retrait.
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