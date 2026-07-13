Babacar Bâ indexe la contradiction d’Ousmane Sonko sur les « caisses noires » et dénonce un paradoxe sur son propre fonds politique de 1,7 milliard

Le président du Forum du justiciable, Babacar Bâ, est de nouveau monté au créneau pour dénoncer ce qu’il qualifie de contradiction flagrante dans le discours de l’ancien Premier ministre Ousmane Sonko sur la transparence des fonds politiques. Dans une sortie publique, le défenseur des droits humains rappelle que celui qui se présente aujourd’hui comme le porte-étendard de l’intégrité et de la bonne gouvernance a lui-même bénéficié, durant son passage à la Primature, d’un fonds politique dépassant 1,7 milliard de francs CFA un montant que Sonko avait lui-même reconnu publiquement.







Pour Babacar Bâ, l’ironie est difficilement soutenable car, l’actuel leader de Pastef a multiplié, par le passé, les dénonciations contre ce qu’il appelait les « caisses noires » de l’État, avant de se retrouver, une fois aux affaires, gestionnaire de ces mêmes mécanismes qu’il critiquait. Le coordonnateur du Forum du justiciable a fait de cette question des fonds politiques un cheval de bataille récurrent ces derniers mois, réclamant à plusieurs reprises que la Présidence, la Primature et l’Assemblée nationale communiquent sur les montants perçus et acceptent un contrôle de la Cour des comptes.







Le président du FJ décrit comme la gouvernance au Sénégal une véritable mascarade institutionnelle. Il en appelle au peuple sénégalais pour qu’il se réveille, s’unisse et reprenne en main son destin, dans un langage qui tranche avec la tonalité habituellement technique de ses interpellations sur la gestion des deniers publics.

