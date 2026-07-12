Finale coupe du maire de Dya: Tamsir Guèye gâte les finalistes et salue l'engagement de la population...

La finale de la coupe du maire de Dya édition 2025 a été jouée ce samedi 11 juillet 2026 au stade Doudou Sène de ladite commune située dans le département de Kaolack. Cette finale a été disputée dans une ambiance festive, conviviale et marquée par un bel esprit de fair-play en présence du ministre des Forces Armées, Yankhoba Diémé.

Sur le terrain, l’ASC Nianbo a pris le dessus sur l’ASC Lambor au terme d'une rencontre âprement disputée, à la séance des tirs au but. Très ému, Tamsir Guèye a salué l’engagement, la contribution des populations de sa commune à la réussite de cet événement mais également la présence massive de responsables à ce rendez-vous sportif. « Aujourd’hui, je peux dire que c’est le Sénégal en miniature », s’est-il réjoui tout en saluant la présence du ministre Yankhoba Diémé dans sa commune. « C’est sa première sortie politqiue depuis qu’il est nommé ministre. Nous nous réjouissons de sa présence et lui remercions infiniment ».

Prenant la parole, le ministre des forces armées a félicité le maire de Dya pour le parfait déroulement de la finale et l’esprit fair-play des deux ASC finalistes et leurs supporters. Parlant de politique, Yankhoba Diémé a salué le soutien de Tamsir Guèye qui selon lui, « son arrivée a permis de remporter largement la commune, alors que nous ne l’avons jamais gagné au paravent », a t-il déclaré. Le ministre a profité de l’occasion pour inciter les ASC à valoriser davantage l’aspect culturel. Sur ce, il a annoncé un programme du ministère de la jeunesse et des sports en collaboration avec le ministère des forces armées, destiné à former les jeunes pour «un Sénégal culturellement fort, pour que la jeunesse soit celle qu’il nous faut pour ce pays ».

À noter également que l’adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Mohamed Habib Camara ainsi que plusieurs maires, des Directeurs généraux et des responsables politiques de la coalition Diomaye-Président et de Pastef se sont déplacés pour assister à cette grande finale...