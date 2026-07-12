Décès du Khalife de Guet Ardo : le président Bassirou Diomaye Faye présente les condoléances de la Nation

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est rendu ce dimanche à Guet Ardo, dans la région de Louga, à la suite du rappel à Dieu du Khalife, El Hadji Mouhamadou Aïssata Ba.



À cette occasion, le chef de l'État a présenté les condoléances de la Nation au nouveau Khalife, Mouhamadou Al Hassane Ba, à la famille du défunt ainsi qu'à l'ensemble de la communauté musulmane, en particulier aux fidèles de la confrérie Qadiriyya.



Le président de la République a rendu un vibrant hommage au défunt guide religieux, saluant la mémoire d'une personnalité respectée et d'un érudit dont l'héritage spirituel continue d'inspirer de nombreuses générations.



Devant les populations de Guet Ardo, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé son engagement à accompagner et à promouvoir les valeurs spirituelles et cultuelles qui contribuent au renforcement de la cohésion nationale et du vivre-ensemble au Sénégal.



Le chef de l'État s'est ensuite recueilli au mausolée du défunt Khalife, où des prières ont été formulées pour la paix, la stabilité du pays, le renforcement de la cohésion nationale ainsi que pour la réussite des actions entreprises au service du Sénégal.

