Lutte contre les infections nausocomiales au centre hospitalier régional de Kolda : Personnel administratif, agents, techniciennes de surface nettoient le service de la chirurgie...

‎Personnel administratif, agents, techniciennes de surface et bonnes volontés armés de balais, râteaux, détergents ont passé à la loupe le service de chirurgie de l'hôpital régional de Kolda. Cet investissement humain tenu ce samedi 11 juillet entre dans le cadre de la lutte contre les infections nausocomiales et renforcer le confort des malades dans un environnement sain.

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Dans cette lancée, Emmanuel Kazubwegué chef du service de la chirurgie estime que cette action s'inscrit dans la logique des directives de l’État qu'ils comptent pérenniser, le tout marqué par la présence du directeur de l'hôpital régional Dr Makha Danfakha.

Dans la foulée, le Dr Emma précise que ce nettoyage permettra de lutter contre les infections nausocomiales au sein du service qui est l'un des plus "exposés".

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‎Pour le Dr Emma, "notre mission est de faire des soins de qualité dans un environnement sain, hygiénique et propre. C'est pourquoi, nous nettoyons le service pour rendre l'environnement sain pour le confort des malades, pour éviter les infections nausocomiales et lutter contre les microbes. D'ailleurs, notre service est l'un des plus exposés à ces infections d'où la nécessité de rendre propre nos lieux de travail..."

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‎À cela, il ajoute : "on a remarqué qu'il y a parfois des cas d'infection d'où l'importance de désinfecter en nettoyant tout le service. Et nous allons pérenniser l'activité tous les trois mois..."