Suivez l’entrainement de veille de match Sénégal vs Pays-Bas... sans Ballo-Touré forfait contre la Hollande !

La séance d'entraînement de veille de match Sénégal vs Pays-Bas s’est déroulée ce dimanche vers 17h heure locale (14h temps universel.) Pour Aliou Cissé qui a accordé une vingtaine de minutes à la presse pour tenter de glaner quelques informations et images, il s’agissait de préparer son onze. Une formation de départ qui se fera sans le latéral gauche des Lions, Fodé Ballo-Touré, souffrant d’une gêne musculaire et forfait pour le duel contre les Pays-Bas…