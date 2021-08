Sindia / Bby se déchire : Le DG de Petrosen (APR) lorgne le fauteuil du maire (PS)...

C'est à un Bby déchiré que nous assistons dans la commune de Sindia (département de Mbour) si l'on se fie aux déclarations des uns et des autres.



Le Dg du petrosen et ses partisans ne laissent aucune chance au maire socialiste sortant Thierno Diagne. Lors d'une conférence de presse convoquée par le Dg de Petrosen, Mamadou Faye et ses partisans, il a été question de critiquer sévèrement la gestion du maire Thierno Diagne. Une gestion qu'ils jugent très nébuleuse. Ces Apéristes d’une seule voix ont dit non à la candidature du socialiste Thierno Diagne, pour choisir à sa place Mamadou Faye de l'Apr. Mamadou Faye et Cie accusent un grand homme d'affaires propriétaire de terrains litigieux dans la zone, promettre 100 millions au maire actuel pour sa campagne.



Rappelons que cela intervient deux jours après la déclaration de Thierno Diagne de se représenter pour le fauteuil du Maire au nom de Bby.



Contacté par Dakaractu Mbour pour apporter sa réponse aux accusations de ses camarades de l'Apr, l'actuel maire Thierno Diagne dit que l'heure est au travail pour un autre mandat et que le meilleur gagne...