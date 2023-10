Sénégal vs Cameroun : 26 joueurs convoqués dont Mamadou Sané, avec les retours de Noah Fadiga et Nampalys Mendy…

L’équipe nationale A de football du Sénégal va démarrer son regroupement pour la rencontre amicale prévue le 16 octobre prochain contre le cameroun au stade bollaert-Deleis de Lens (France.)



Sans procéder à trop de changements, le selectionneur Aliou Cissè a fait appel à un groupe de 26. Les cadres, à l’exception de Youssouph Sabaly, devraient rejoindre le groupe à Diamniadio à partir de lundi avant de se regrouper en France a souligné le coach sénégalais.



À noter le grand retour de Noah Fadiga (Genk RC) qui avait été éloigné de la tanière par des blessures et surtout le retrait de sa licence avec le stade de Brest suite à un supposé problème cardiaque.



Parmi les revenants on retrouve Fodé Ballo Touré et Nampalys Mendy absents des derniers regroupements des Lions, faute de club. Si Lamine Camara et Mamadou Sané ont été reconduits sur la liste de Cissé, l’ancien latéral droit de Guediawaye FC, Mamadou Sané va honorer sa première sélection avec les A. Il remplace numériquement Youssouph Sabaly forfait.



La liste des 26 joueurs :



Gardiens : Édouard Mendy, Seny Dieng, Mory Diaw. Défenseurs : Kalidou Koulibaly,. Mamadou Sané, Noah Fadiga, Moussa Niakhaté, Abdoulaye Seck, Abdou Diallo,, Ismaël Jakobs, Formose Mendy, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye



Milieux : Idrissa Gana Guèye, Nampalys Mendy, Pape Matar Sarr, Dion Lopy, Pathé Ciss, Cheikhou Kouyaté, Lamine Camara



Attaquants : Krépin Diatta, Sadio Mané, iliman Ndiaye, Ismaila Sarr, Habib Diallo, Nicolas Jackson, Boulaye Dia