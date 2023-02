Secteur informel : Le trésor public a perdu 526 milliards en 2021

C’est dans sa parution de ce vendredi 10 février 2023, que le journal « L’Observateur » a fait savoir que plus de 526 milliards Fcfa ont échappé au trésor public en 2021.





Nos confrères de la corniche ouest ont exploité une étude sur l’évaluation du potentiel fiscal du secteur informel. L’étude faite par la direction de la prévention des études économiques (DPEC) fait savoir qu’au regard de la taille importante du secteur informel, une marge significative échappe chaque année à l’administration fiscale.





Selon le rapport, 97% des unités économiques sont informelles et que le poids de ces unités de production informelles est de 99.3% dans le secteur primaire, 98.3% dans le secteur secondaire et 96.5% dans le secteur tertiaire.





Ainsi, le document parcouru par l’Obs, montre qu’en 2021, le potentiel fiscal de l’économie dans sa nouvelle configuration avec la formalisation à hauteur de 44% des unités économiques informelles, pourrait être estimé à 3.120,5 milliards Fcfa soit 20.4%du PIB.