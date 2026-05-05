Saraya : coup de filet contre l’orpaillage clandestin, 17 groupes électrogènes et un important matériel saisis

Les éléments du GARSI 2, basés à Moussala, ont mené ce 5 mai 2026 une opération de démantèlement de sites d’orpaillage clandestin dans la zone de Saraya, précisément vers le village de Dialodacoto.





Des sites illégaux démantelés



Cette intervention s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’exploitation illégale des ressources naturelles, un phénomène en expansion dans l’est du pays.



Les forces engagées ont procédé à la destruction de plusieurs installations clandestines utilisées pour l’extraction artisanale d’or.





Un matériel lourd saisi sur place



L’opération a permis la récupération d’un important lot d’équipements :



• 17 groupes électrogènes

• 14 marteaux-piqueurs

• 2 panneaux solaires (petit modèle)



Un arsenal révélateur de l’ampleur des activités illégales sur ces sites.





Un enjeu sécuritaire et environnemental



L’orpaillage clandestin pose plusieurs risques majeurs :



• dégradation de l’environnement

• utilisation de produits toxiques

• insécurité dans les zones rurales

• perte de revenus pour l’État