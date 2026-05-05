Golf Sud : un dealer de crack cueilli à l’aube près du marché…21 pierres de crack saisies

Le Commissariat d’arrondissement de Golf Sud a procédé, ce mardi 5 mai 2026, à l’interpellation d’un individu pour détention et trafic de drogue dure (crack).





Un trafic matinal sous surveillance



L’opération fait suite à un renseignement anonyme signalant un individu actif tôt le matin aux abords du marché de Golf Sud.



Les policiers ont rapidement mis en place :



• un dispositif de surveillance

• une filature discrète



Après observation, le suspect a été repéré en posture de guet, attendant visiblement ses clients.





Une saisie en flagrant délit



Lors de son interpellation, la fouille a permis de découvrir :



• 21 pierres de crack

• soigneusement emballées dans du papier aluminium



Un conditionnement typique destiné à la vente rapide à l’unité.





Des aveux sans détour



Conduit au commissariat, le mis en cause a reconnu les faits sans équivoque.



Il a été placé en garde à vue pour :



• détention de drogue dure

• trafic de crack



L’enquête se poursuit pour déterminer :



• l’origine de la drogue

• l’existence d’un réseau d’approvisionnement