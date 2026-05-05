Golf Sud : un dealer de crack cueilli à l’aube près du marché…21 pierres de crack saisies

Le Commissariat d’arrondissement de Golf Sud a procédé, ce mardi 5 mai 2026, à l’interpellation d’un individu pour détention et trafic de drogue dure (crack).
Un trafic matinal sous surveillance
L’opération fait suite à un renseignement anonyme signalant un individu actif tôt le matin aux abords du marché de Golf Sud.
Les policiers ont rapidement mis en place :
• un dispositif de surveillance
• une filature discrète
Après observation, le suspect a été repéré en posture de guet, attendant visiblement ses clients.
Une saisie en flagrant délit
Lors de son interpellation, la fouille a permis de découvrir :
• 21 pierres de crack
• soigneusement emballées dans du papier aluminium
Un conditionnement typique destiné à la vente rapide à l’unité.
Des aveux sans détour
Conduit au commissariat, le mis en cause a reconnu les faits sans équivoque.
Il a été placé en garde à vue pour :
• détention de drogue dure
• trafic de crack
L’enquête se poursuit pour déterminer :
• l’origine de la drogue
• l’existence d’un réseau d’approvisionnement
Un trafic matinal sous surveillance
L’opération fait suite à un renseignement anonyme signalant un individu actif tôt le matin aux abords du marché de Golf Sud.
Les policiers ont rapidement mis en place :
• un dispositif de surveillance
• une filature discrète
Après observation, le suspect a été repéré en posture de guet, attendant visiblement ses clients.
Une saisie en flagrant délit
Lors de son interpellation, la fouille a permis de découvrir :
• 21 pierres de crack
• soigneusement emballées dans du papier aluminium
Un conditionnement typique destiné à la vente rapide à l’unité.
Des aveux sans détour
Conduit au commissariat, le mis en cause a reconnu les faits sans équivoque.
Il a été placé en garde à vue pour :
• détention de drogue dure
• trafic de crack
L’enquête se poursuit pour déterminer :
• l’origine de la drogue
• l’existence d’un réseau d’approvisionnement
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