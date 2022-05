Sanctions de la FIFA : Le match à huis clos ne concernera pas la rencontre Sénégal – Bénin du mois de juin prochain…

On en sait davantage sur les sanctions prises par la commission de discipline de la FIFA à l’endroit de la fédération sénégalaise de football (FSF.)



Après les 112 millions de FCFA d’amende à payer et le match à huis clos (sans public) à jouer par les Lions, au stade Abdoulaye Wade (Diamniadio), il semblerait que ledit match de suspension devrait se jouer lors des éliminatoires de la coupe du monde 2026…



Initialement, sans autres précisions, le huis clos avait été intégré à la prochaine campagne des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023.



Sauf que d’après nos confrères de l’Observateur, le président de la FSF, Augustin Senghor a confirmé que ce match à huis clos concerne le prochain match du Sénégal, programmé dans les compétitions de la FIFA.



Autrement dit, les Lions pourront jouer les éliminatoires de la CAN 2023 sans être inquiétés par ces sanctions disciplinaires.



D’autre part, attendant qu’un recours soit officiellement introduit auprès de la commission d'appel, suivant un délai de trois jours à compter de la prononciation des sanctions (le 02 mai 2022.)



Et, la confection d’un dossier sur un délai de près d’une semaine (06 jours), la FSF a encore une chance de faire alléger ses sanctions…