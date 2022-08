Résultats provisoires : Wallu s’insurge contre toute tentative de confiscation de la volonté populaire.

La coalition Wallu Sénégal, après la déclaration de certains résultats provisoires des élections législatives, estime que le président Macky Sall a perdu les élections du 31 juillet 2022 et qu'il n'aura pas de majorité à l'Assemblée Nationale.



« La coalition de la majorité présidentielle BBY a été défaite dans la plupart des départements par l'alliance électorale Wallu - Yewwi. Toutes les principales figures du parti au pouvoir ont été battues dans leurs propres bureaux de vote, notamment la tête de liste de BBY, l'ancien Premier ministre Aminata Touré, elle-même battue dans son bureau à Kaolack », considère la coalition Wallu Sénégal dans un communiqué parvenu à Dakaractu ce lundi.



Wallu Sénégal demande à ses responsables et militants de rester vigilants et mobilisés pour arrêter des forfaitures du pouvoir qui estime-t-elle, après avoir tenté de liquider politiquement Karim Wade avec la complicité de la CREI, s'apprête à confisquer la volonté populaire pour maintenir au pouvoir un régime aux abois...